Thông điệp hòa bình từ “tọa độ lửa” của Việt Nam

Toàn cảnh Lễ Thượng kỳ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ hội mở đầu với sự kiện Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2 khai mạc ngày 18/4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 lịch sử. Ngay sau lễ thượng cờ thiêng liêng, gần 1.000 VĐV đến từ khắp mọi miền đất nước và các đại diện đến từ các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan)… đã chứng kiến nghi lễ thả chim bồ câu hòa bình và đạp xe diễu hành trên cầu Hiền Lương rực rỡ cờ hoa đến tri ân liệt sĩ đang yên nghỉ tại ''đất thép'' Vĩnh Linh. Tại đây, sau khi thành kính dâng hương, các vị lãnh đạo cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị đồng hành đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách.

Trong khuôn khổ của lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4, tại Quảng Trị cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa với lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 và giải đua xe đạp với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” tại các tuyến đường xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị.

Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Trị - mảnh đất từng oằn mình trong chiến tranh tiếp tục được chọn làm điểm đến của ngày hội. Quảng Trị từng là nơi ghi dấu những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17… tất cả đều trở thành biểu tượng của sự chia cắt, của máu xương và sự hy sinh. Hàng vạn thanh niên đã ngã xuống nơi đây để bảo vệ từng tấc đất, từng dòng sông, từng mái nhà. Và cũng chính tại nơi đây, những đoàn xe đạp nối dài như một lời khẳng định hòa bình là giá trị phải được gìn giữ và vun đắp bằng nỗ lực chung của toàn nhân loại.

Trong bối cảnh thế giới đang nhức nhối bởi các cuộc chiến, từ Trung Đông đến Đông Âu, từ châu Phi đến những điểm nóng khác, Việt Nam - một đất nước từng trải qua chiến tranh khốc liệt lại cất lên tiếng nói hòa bình. Những chương trình lễ hội tại Quảng Trị không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch, mà còn mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc gửi đến thế giới.

Thả bóng bay và chim bồ câu cầu mong hòa bình trên cầu Hiền Lương lịch sử

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi người dân Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình. Bởi chỉ có hòa bình mới là điều kiện để phát triển, để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, để mỗi người dân được sống trong hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã từ một đất nước bị tàn phá bởi bom đạn trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới. Thành tựu ấy không chỉ đến từ nỗ lực lao động, sáng tạo của Nhân dân, mà còn từ sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Nhà nước: Không chọn phe, mà chọn hòa bình.

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, nhiều quốc gia bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu, Việt Nam kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định: Việt Nam không đứng về phía này để chống phía kia, mà luôn chọn con đường hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Đó không chỉ là sự lựa chọn khôn ngoan về chính trị, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc từ lịch sử. Chính lựa chọn ấy đã giúp Việt Nam giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế.

Lễ hội hòa bình Quảng Trị do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên tổ chức không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 51 năm sau ngày thống nhất, chúng ta càng hiểu rõ rằng, hòa bình là lựa chọn sáng suốt, là con đường duy nhất để phát triển bền vững. Trong khi thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam vẫn kiên định với con đường ấy: Không chọn phe, mà chọn hòa bình.

Đó chính là thông điệp lớn nhất mà lễ hội hòa bình Quảng Trị gửi đến hôm nay: Hòa bình là giá trị thiêng liêng, là nền tảng cho sự phát triển và là lựa chọn kiên định của dân tộc Việt Nam.