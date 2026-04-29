Thông điệp hòa bình từ “tọa độ lửa” của Việt Nam

HNN - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 51 năm thống nhất non sông, Quảng Trị - mảnh đất từng là “tọa độ lửa” khốc liệt trong chiến tranh - lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý từ những sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình.

Đoàn lãnh đạo thành phố dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

 Toàn cảnh Lễ Thượng kỳ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ hội mở đầu với sự kiện Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2 khai mạc ngày 18/4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 lịch sử. Ngay sau lễ thượng cờ thiêng liêng, gần 1.000 VĐV đến từ khắp mọi miền đất nước và các đại diện đến từ các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan)… đã chứng kiến nghi lễ thả chim bồ câu hòa bình và đạp xe diễu hành trên cầu Hiền Lương rực rỡ cờ hoa đến tri ân liệt sĩ đang yên nghỉ tại ''đất thép'' Vĩnh Linh. Tại đây, sau khi thành kính dâng hương, các vị lãnh đạo cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị đồng hành đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách.

Trong khuôn khổ của lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4, tại Quảng Trị cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa với lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 và giải đua xe đạp với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” tại các tuyến đường xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị.

Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Trị - mảnh đất từng oằn mình trong chiến tranh tiếp tục được chọn làm điểm đến của ngày hội. Quảng Trị từng là nơi ghi dấu những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17… tất cả đều trở thành biểu tượng của sự chia cắt, của máu xương và sự hy sinh. Hàng vạn thanh niên đã ngã xuống nơi đây để bảo vệ từng tấc đất, từng dòng sông, từng mái nhà. Và cũng chính tại nơi đây, những đoàn xe đạp nối dài như một lời khẳng định hòa bình là giá trị phải được gìn giữ và vun đắp bằng nỗ lực chung của toàn nhân loại.

Trong bối cảnh thế giới đang nhức nhối bởi các cuộc chiến, từ Trung Đông đến Đông Âu, từ châu Phi đến những điểm nóng khác, Việt Nam - một đất nước từng trải qua chiến tranh khốc liệt lại cất lên tiếng nói hòa bình. Những chương trình lễ hội tại Quảng Trị không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch, mà còn mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc gửi đến thế giới.

 Thả bóng bay và chim bồ câu cầu mong hòa bình trên cầu Hiền Lương lịch sử

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi người dân Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình. Bởi chỉ có hòa bình mới là điều kiện để phát triển, để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, để mỗi người dân được sống trong hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã từ một đất nước bị tàn phá bởi bom đạn trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới. Thành tựu ấy không chỉ đến từ nỗ lực lao động, sáng tạo của Nhân dân, mà còn từ sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Nhà nước: Không chọn phe, mà chọn hòa bình.

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, nhiều quốc gia bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu, Việt Nam kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định: Việt Nam không đứng về phía này để chống phía kia, mà luôn chọn con đường hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Đó không chỉ là sự lựa chọn khôn ngoan về chính trị, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc từ lịch sử. Chính lựa chọn ấy đã giúp Việt Nam giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế.

Lễ hội hòa bình Quảng Trị do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên tổ chức không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 51 năm sau ngày thống nhất, chúng ta càng hiểu rõ rằng, hòa bình là lựa chọn sáng suốt, là con đường duy nhất để phát triển bền vững. Trong khi thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam vẫn kiên định với con đường ấy: Không chọn phe, mà chọn hòa bình.

Đó chính là thông điệp lớn nhất mà lễ hội hòa bình Quảng Trị gửi đến hôm nay: Hòa bình là giá trị thiêng liêng, là nền tảng cho sự phát triển và là lựa chọn kiên định của dân tộc Việt Nam.

Bùi Ngọc Long - Ảnh: Lê Hoài Nhân
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên 4 trụ cột chính

Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa, đặc biệt trên các trụ cột: bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược; ngoại giao; giao lưu nhân dân và văn hóa...

Việt Nam chủ trì Phiên khai mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11

Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hướng tới 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO: Khẳng định vai trò đối tác tin cậy

Tại Kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 224 của UNESCO từ ngày 8-23/4/2026 tại Paris (Pháp), Việt Nam đã khẳng định vai trò của một thành viên tích cực và một đối tác cùng kiến tạo tương lai thiết thực, hiệu quả vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, hướng tới 50 năm quan hệ đối tác với UNESCO.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11; bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

