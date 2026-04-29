Báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5/2026

Báo chí Nhật Bản tập trung làm nổi bật một điểm chung xuyên suốt là tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác an ninh kinh tế với Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động mạnh, đồng thời coi đây là mắt xích then chốt trong việc hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở (FOIP).

Các cơ quan truyền thông lớn như Kyodo, NHK, Asahi Shimbun, Nikkei và The Japan Times đồng loạt nhận định chuyến công du lần này không đơn thuần là hoạt động ngoại giao định kỳ mà mang ý nghĩa chiến lược trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng và bảo đảm ổn định năng lượng cho Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang tạo ra những rủi ro ngày càng rõ rệt đối với nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru tại cuộc họp báo cho biết: "Với Việt Nam, Nhật Bản mong muốn tái khẳng định việc tăng cường "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước, bao gồm các lĩnh vực an ninh kinh tế như năng lượng và khoáng sản quan trọng".

Theo NHK và báo Asahi, Chánh Văn phòng Nội các Kihara nhấn mạnh: "Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật, còn Australia là trụ cột trong liên kết với các quốc gia cùng chí hướng; việc tăng cường quan hệ với hai nước này là vô cùng quan trọng".

Truyền thông Nhật Bản nhận định Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, đồng thời có vị trí địa chính trị thuận lợi giúp Tokyo đa dạng hóa nguồn cung các tài nguyên chiến lược như năng lượng và khoáng sản quan trọng, qua đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn.

Bên cạnh đó, báo chí Nhật Bản cũng đặc biệt chú ý tới bài phát biểu chính sách đối ngoại mà Thủ tướng Takaichi dự kiến sẽ đưa ra tại Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc "làm mới" và điều chỉnh chiến lược FOIP sau một thập kỷ triển khai kể từ thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, với trọng tâm chuyển dịch rõ rệt sang các yếu tố thực tiễn như an ninh kinh tế, tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Nhiều bài viết cũng cho rằng việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong chuyến công du lần này mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự ưu tiên của Nhật Bản đối với Đông Nam Á trong chiến lược dài hạn, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cấu trúc khu vực.

Báo Asahi dẫn quan điểm từ phía Việt Nam, trong đó Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác giữa các quốc gia tầm trung nhằm tránh phụ thuộc quá mức vào các cường quốc trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, qua đó tạo ra một không gian hợp tác cân bằng và ổn định hơn. Những đánh giá này được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cấp vị thế kinh tế trong dài hạn, với kỳ vọng tận dụng hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy phát triển công nghiệp, công nghệ và năng lượng.

Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, Việt Nam là một quốc gia đề cao hòa bình và phát triển trên cơ sở tôn trọng hòa bình; do đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm đóng góp vào việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Đại sứ kỳ vọng, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi lần này là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, với mục tiêu là đến năm 2030, số lượng người qua lại du lịch giữa hai nước sẽ đạt 2 triệu lượt người.