Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về kinh tế- xã hội

Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng trình bày báo cáo về thực hiện nhiệm vụ KT-XH các tháng cuối năm tại kỳ họp

Tham dự có TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Lê Nhật; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng toàn thể các đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết nhiều nội dung then chốt, như: Chương trình giám sát năm 2026; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025; Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm; phân bổ ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công; đổi tên các tổ dân phố thuộc phường.

Sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, các đại biểu HĐND phường thống nhất thông qua 7 nghị quyết (NQ) quan trọng. Trong đó có NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2025; NQ phân bổ dự toán ngân sách năm 2025; NQ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; NQ về đổi tên các tổ dân phố; cùng các NQ về chương trình giám sát, tổ chức kỳ họp và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo ông Võ Lê Nhật, các NQ được thông qua không chỉ là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương điều hành, mà còn là nền tảng nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển KT-XH của phường trong giai đoạn mới.