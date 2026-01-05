Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ diễn ra sáng mai, 6/1

Ngày 6/1/1946 là mốc son đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra Quốc hội. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử không chỉ khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặt nền móng vững chắc cho một mô hình Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong những bước ngoặt của lịch sử. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội luôn làm tròn sứ mệnh cao cả, nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ với những quyết định, những quyết sách chính xác, kịp thời trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của Nhân dân, cử tri và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò và quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam; nâng cao vị thế hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm và lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu kiểm tra Không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam 80 năm và Không gian trải nghiệm số. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước; xây dựng Quốc hội thực sự là người đại diện cho Nhân dân, của dân, do dân và vì dân, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử của Quốc hội Việt Nam; đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Quốc hội Việt Nam với bạn bè quốc tế.