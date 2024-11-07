Bão số 7 hướng vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, Biển Đông biển động mạnh

Đường đi của bão số 7. (Ảnh: nchmf)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 7/9, tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc-114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Diễn biến dự báo trong những ngày tới: Đến 04h ngày 8/9, bão dự kiến sẽ di chuyển đến vị trí khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc-112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tại thời điểm này, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo ở mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 04h ngày 9/9, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, ở vị trí khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc-109,8 độ Kinh Đông. Cường độ lúc này giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9. Mức độ rủi ro thiên tai tại vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông tiếp tục duy trì ở cấp 3.

Đến 16h ngày 9/9, bão suy yếu thành vùng áp thấp, di chuyển sâu vào nội địa tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ở vị trí khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc-107,3 độ Kinh Đông. Cường độ gió dưới cấp 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3,0-5,0 mét, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm được cảnh báo có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/9: Ngày và đêm 7/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; trong khi các khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau: Thủ đô Hà Nội, trời có mây, ban ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tại Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C./.