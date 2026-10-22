  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/10/2026 09:15

Quốc hội thảo luận sửa đổi một số luật về thuế

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (23/10), Quốc hội thảo luận một số dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính-ngân sách, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thảo luận về các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục về kinh doanh bất động sảnHợp tác Quốc phòng Việt Nam-EU ngày càng mở rộng

Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH) 

Theo dự kiến chương trình, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe trình bày về một số nội dung, cụ thể:

Bộ trưởng Tài chính trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Tư pháp trình bày Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại tổ, cho ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm: dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-sua-doi-mot-so-luat-ve-thue-post997466.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậnsửa đổiluậtthuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Thảo luận về các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Tham gia thảo luận, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tập trung những vấn đề sát thực tiễn như, thu hồi đất, bồi thường, định giá đất, phát triển nhà ở xã hội và minh bạch thông tin thị trường bất động sản, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thảo luận về các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Đừng để thủ tục ngăn cản quyền lợi người dân

Thảo luận tại tổ chiều 21/10 về các dự án luật liên quan đến lao động, việc làm và thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế đề nghị giảm thủ tục không cần thiết, làm rõ trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi người lao động, người dân.

Đừng để thủ tục ngăn cản quyền lợi người dân
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Không để đơn giản hóa thủ tục tạo khoảng trống

Thảo luận tại tổ 9 cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Bình, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TP. Huế đề nghị làm rõ trách nhiệm thực thi, bảo đảm nguồn lực và không để đơn giản hóa thủ tục tạo khoảng trống bảo vệ người dân.

Không để đơn giản hóa thủ tục tạo khoảng trống

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top