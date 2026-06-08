Phát huy vai trò hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Quang cảnh hội thảo.

Sáng 10/6, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội thảo.

Dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng để thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm chính trị, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư, hội thảo cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất; nhân dân làm chủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia.

Đặc biệt việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về tổ chức công tác bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay, bảo đảm sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung, tránh trùng, giẫm chức năng, nhiệm vụ, dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, cần quán triệt quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia; tổ chức triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa thế nào cho hiệu quả, kịp thời. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ bảo vệ vững chắc sự ổn định chính trị, xã hội; sự phát triển của kinh tế, văn hóa con người, mà còn có nhiệm vụ kiến tạo không gian, trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh yêu cầu chú trọng đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: Hiện nay, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, có tiềm năng, trí tuệ, uy tín và nguồn lực lớn, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia từ sớm, từ xa bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ thực tiễn và xu hướng vận động của các yếu tố tác động đến mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; kết quả thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ trong phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian qua; cũng như những nguy cơ, thách thức tác động đến an ninh và lợi ích quốc gia-dân tộc; vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia; vai trò chủ trì, nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, các đại biểu cũng luận giải những vấn đề về lý luận an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia và yêu cầu, định hướng nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận trong tình hình mới, bối cảnh mới; kiến nghị khái niệm, mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc thực hiện, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước...

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được 132 bài tham luận của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các nhà khoa học.

Tại hội thảo đã được nghe 11 tham luận tâm huyết, sâu sắc, phân tích toàn diện, thấu đáo nhiều mặt về phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhắc lại nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La nhận định: Thế giới đang đối diện với 3 cuộc khủng hoảng (khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược), các cuộc khủng hoảng này đều tác động trực tiếp, nhiều mặt đến môi trường an ninh, không gian phát triển, an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam. Sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam, đe dọa thu hẹp không gian phát triển, sinh tồn của Việt Nam.

Rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh, trật tự mới, sự phụ thuộc, tụt hậu công nghệ cốt lõi, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm, rủi ro đối với các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Đảng “Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính và trước hết trong xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình”.

Bộ trưởng Công an cho rằng, các ý kiến tại hội thảo cũng đã thống nhất việc cần tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, trọng tâm là bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, trong đó kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, nguyên tắc “không chọn bên”, “không liên minh” và chính sách quốc phòng “4 không”; phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế; giải quyết rốt ráo, dứt điểm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn. Khắc phục tình trạng mất cảnh giác, sơ hở, thiếu sót trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, quản lý viện trợ nước ngoài; tập trung xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về “ly khai”, “tự trị” tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi (không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, kinh tế số...); chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới (chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng), các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp, các tình huống khủng hoảng.

Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại.

Xây dựng, triển khai lộ trình bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia kỷ nguyên mới. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Tăng cường hệ thống và năng lực bảo vệ an ninh quốc gia đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện Đề án Chiến lược An ninh quốc gia trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về cuộc hội thảo hôm nay, góp phần quán triệt, triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

https://nhandan.vn/phat-huy-vai-tro-he-thong-chinh-tri-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-post968269.html