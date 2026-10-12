Phát huy vai trò giám sát từ cơ sở

Đại biểu HĐND và cán bộ phường Hương Thủy khảo sát thực tế tại tuyến đường dân sinh để phục vụ công tác giám sát, kiến nghị đầu tư.

Theo sát kiến nghị đến cùng

Con đường dẫn vào Nhà văn hóa tổ dân phố (TDP) Châu Sơn, phường Hương Thủy nhiều năm nay khá nhỏ và chật, mỗi khi khu dân cư tổ chức hội họp hay có hoạt động đông người, việc đi lại càng bất tiện. Với mong muốn mở rộng tuyến đường, người dân đã nhiều lần kiến nghị và tiếp tục phản ánh tại kỳ họp HĐND phường tháng 6/2026. Sau khi xem xét nhu cầu thực tế, HĐND phường thống nhất đầu tư xây dựng tuyến đường.

Ông Dương Đình Ruộng, Bí thư Chi bộ TDP Châu Sơn cho biết, đây là mong mỏi của người dân trong khu dân cư từ khá lâu. Khi HĐND phường quan tâm, thống nhất đầu tư mở rộng, người dân rất phấn khởi và mong công trình sớm được triển khai.

Những kiến nghị như ở TDP Châu Sơn không chỉ phản ánh nhu cầu của người dân, mà còn giúp đại biểu HĐND nhận diện rõ hơn những phần việc cần được ưu tiên ở từng địa bàn. Tại TDP Chánh Đông - Lợi Nông, dự án nâng cấp, mở rộng đường Chánh Đông giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 1 tỷ đồng, ngân sách phường 300 triệu đồng. Khi công trình được bố trí vốn và triển khai, điều người dân quan tâm không chỉ là việc có đầu tư, mà còn là tiến độ thi công, chất lượng và thời điểm tuyến đường có thể đưa vào sử dụng.

Ông Lê Văn Vọng, người dân TDP Chánh Đông - Lợi Nông nói: “Người dân mong nhất là những vấn đề đã kiến nghị được quan tâm giải quyết, công trình đã làm thì phải bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong quá trình triển khai xây dựng thấy các đại biểu xuống địa bàn thường xuyên, hỏi ý kiến bà con, theo dõi công trình thì chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Sau khi một công trình được thống nhất đầu tư, giám sát không dừng lại ở việc ghi nhận chủ trương, mà còn theo dõi quá trình thực hiện, từ tiến độ, chất lượng đến những khó khăn phát sinh. Việc đại biểu thường xuyên có mặt tại cơ sở vì thế cũng giúp những ý kiến của người dân được phản ánh kịp thời hơn đến cơ quan có trách nhiệm, nhất là với những công trình ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của khu dân cư.

Giám sát chặt chẽ những vấn đề đã đặt ra

Tại Thanh Thủy, hoạt động giám sát của HĐND phường cũng được triển khai trên khá nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư công, giải quyết kiến nghị cử tri, chuyển đổi số, an sinh xã hội và quản lý thu - chi tại các chợ. Thay vì chỉ nắm tình hình qua báo cáo, Thường trực và các Ban HĐND phường còn trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra công trình, làm việc với đơn vị chuyên môn để đối chiếu tiến độ, kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thường trực và các Ban HĐND phường đã thực hiện 6 phiên giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, 5 nội dung đã hoàn thành, tập trung vào chuyển đổi số; giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; triển khai kế hoạch đầu tư công; quản lý thu - chi tại các chợ và thực hiện chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Những vấn đề chưa giải quyết xong tiếp tục được theo dõi qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và những lần đại biểu trở lại khảo sát tại cơ sở.

Riêng với đầu tư công, Thường trực HĐND phường đã kiểm tra tại 5 đơn vị chủ đầu tư, theo dõi 83 công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trực tiếp làm chủ đầu tư, 38 công trình dân sinh, dịch vụ công ích, 10 công trình văn hóa, thể thao, di tích và 4 công trình cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị. Qua giám sát, một số khó khăn được chỉ ra khá rõ, như tỷ lệ giải ngân tại một số đơn vị còn thấp, tiến độ một số công trình giao thông, thoát nước chưa đồng đều; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng trong xác định nguồn gốc đất và thủ tục quy hoạch tổng mặt bằng.

Bà Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy cho biết: “Quan điểm của Thường trực HĐND phường là giám sát phải đi đôi với đôn đốc, theo dõi và hậu kiểm; kiến nghị sau giám sát phải được giải quyết bằng kết quả cụ thể. Những nội dung chậm chuyển biến sẽ được tái giám sát, yêu cầu giải trình và xem xét, chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết”.

Theo bà Lợi, sau mỗi cuộc giám sát, từng nội dung, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và thời hạn thực hiện đều phải được xác định rõ. Với những công trình hoặc phần việc còn vướng, HĐND phường tiếp tục khảo sát thực tế để đối chiếu với báo cáo; trường hợp chậm khắc phục sẽ được đưa trở lại chương trình giám sát hoặc yêu cầu người đứng đầu cơ quan liên quan giải trình.

Trong bối cảnh các địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động giám sát của HĐND càng cần đi vào từng công trình, từng kiến nghị và từng phần việc cụ thể. Một vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một công trình chậm tiến độ hay một kiến nghị kéo dài, nếu được phát hiện và đôn đốc kịp thời, đều có thể giúp nguồn lực đầu tư được phát huy hiệu quả hơn. Khi giám sát được thực hiện sát việc, sát địa bàn và gắn với hậu kiểm, vai trò của HĐND không chỉ thể hiện ở việc phát hiện vấn đề, mà còn ở khả năng thúc đẩy vấn đề đi đến kết quả, góp phần vào những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.