Huế lập đông

Lập đông, tiết trời se lạnh nhưng lòng người vẫn ấm và vẫn bền bỉ “đứng lên” sau những ngày lũ rút. Khi viết “Một ngày cho cả mùa đông”, tác giả Xuân An đã gửi gắm những dòng cảm xúc dịu dàng: Mùa đông Huế năm nay, tôi tin, cũng sẽ qua như bao mùa đông đã từng. Rồi cây trái, hoa lá sẽ khoe sắc để đón mùa xuân mới... Tôi nhìn tờ lịch báo tiết trời lập đông, thấy có bếp lửa ấm nồng năm nào và lấp lánh ánh mắt của bạn mình, đen láy tinh nghịch, trong vắt và ấm áp, lòng cũng ấm lại. Vậy là đủ cho một ngày đông, một mùa đông và rất nhiều mùa đông sắp tới của tôi ở quê hương Huế. Trên đầu, mùa đông xứ Huế mây thấp thật gần...”.

Nhắc nhớ một ngày Huế chuyển trời, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu những góc ảnh nhẹ nhàng và bình yên của xứ sở, với niềm tin lan tỏa: Những ngày nắng đang về, thật gần! Những góc ảnh do Phan Trung, Hoàng Hải và Thủy Lê ghi lại.

Một ngày như bao ngày

Trầm hơn nhưng không buồn