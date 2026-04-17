Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia tộc đồng chí Hà Huy Tập.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu, đó là bài học về tinh thần không ngừng học tập, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén, kiên định bảo vệ chân lý, lẽ phải, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc…

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên và trách nhiệm trước Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đảng ta đang tiến hành tổng kết 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Đây là nhiệm vụ lý luận trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, đòi hỏi nâng tầm tư duy, mở rộng tầm nhìn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ và năng lực tổng kết thực tiễn, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển để định hình tương lai đất nước. Từ đó, càng thấy rõ giá trị bền vững và tầm vóc tư tưởng mà đồng chí Hà Huy Tập để lại cho Đảng ta hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước.

Nêu bài học về xây dựng Đảng mà đồng chí Hà Huy Tập đã chỉ ra, càng ở bước ngoặt phát triển, càng phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực tổ chức thực hiện cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, giữ cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển. Hà Tĩnh cần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; chăm lo văn hóa, an sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương. Với thế hệ trẻ, tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

