Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại biểu, chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử tham dự tại buổi lễ.

Đến dự đại lễ có các UVTV Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh. Sự hiện diện của chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử đã tạo nên không khí hoan hỷ, thắm tình Đạo pháp - Dân tộc.

Dấu ấn sâu đậm của Phật giáo Huế

Đọc diễn văn kỷ niệm tại đại lễ, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế nhấn mạnh, ngày 7/11/1981 đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại khi các tổ chức, hệ phái Phật giáo hội tụ trong một mái nhà chung với phương châm: "Thống nhất trong đa dạng - Hòa hợp trong Chánh pháp". Trải qua 45 năm với các bước đi "Thống nhất - Ổn định - Phát triển - Hội nhập - Đổi mới", Giáo hội đã không ngừng kiện toàn tổ chức, lan tỏa giáo lý từ bi, trí tuệ và tinh thần phụng sự nhân sinh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố khẳng định, Phật giáo Huế sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần "Bất biến về Chánh pháp - Linh hoạt về phương tiện", lấy giáo dục và đào tạo Tăng tài làm hạt nhân chiến lược. "Bảo tồn di sản cuối cùng phải trở về với bảo tồn con người. Kế thừa truyền thống cuối cùng phải trở về với đào tạo thế hệ kế thừa", Hòa thượng Thích Huệ Phước nhấn mạnh, đồng thời đúc kết tinh thần hành động trong 8 chữ: "Giữ gốc - Đổi mới - Hội nhập - Phụng sự".

Nâng tầm giá trị di sản Phật giáo

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa đến Đại lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc, an dân”. Tại Huế - một trong những trung tâm Phật giáo lớn và lâu đời bậc nhất cả nước - Phật giáo không chỉ là chốn tổ của nhiều thiền phái mà còn cấu thành nên diện mạo tâm linh, bản sắc văn hóa tinh thần đặc sắc của Cố đô.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của GHPGVN thành phố Huế trong 45 năm qua. Giáo hội đã luôn phát huy tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết; bảo tồn các di sản văn hóa tâm linh, kiến trúc chùa miếu, âm nhạc thiền môn; đồng thời vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới - xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh mong muốn GHPGVN thành phố tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu; phối hợp bảo tồn và nâng tầm giá trị di sản Phật giáo thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững; chú trọng đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ có bản lĩnh, tri thức và đạo đức.

Khẳng định chính quyền thành phố Huế luôn cam kết thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội hoạt động theo quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng Phật giáo Huế sẽ tiếp tục phát triển trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.