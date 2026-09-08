Đưa di sản Huế vươn tầm thế giới

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế ký kết Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Nâng tầm đối ngoại địa phương

Ngày 6/9/2026, tại thành phố Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Huế chính thức ký kết Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện có sự tham gia và chủ trì của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy.

Đáng chú ý, Huế là địa phương miền Trung đầu tiên được Đảng ủy Bộ Ngoại giao lựa chọn ký kết quy chế phối hợp ngay sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Bước đi này khẳng định rõ vị trí chiến lược của mảnh đất Cố đô trên bản đồ đối ngoại địa phương của cả nước.

Bản quy chế đặt ra khung hợp tác toàn diện dựa trên nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, chủ động và hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở các định hướng chung, nội dung hợp tác bao quát từ tham mưu chiến lược, triển khai đồng bộ ba trụ cột đối ngoại (đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân) cho đến các lĩnh vực cụ thể, như ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương.

Sự kiện này cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc một địa phương giàu di sản như Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao sẽ tạo điểm tựa vững chắc để phát huy lợi thế cạnh tranh, đưa hình ảnh và vị thế Cố đô vươn xa hơn.

Đưa di sản Huế ra thế giới

Nhìn sâu hơn vào bản ký kết, giá trị thực sự nằm ở khả năng biến các cam kết trên giấy thành chương trình hành động thực tế. Nhằm tránh tính hình thức, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Huế đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu có trọng tâm, trọng điểm.

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại Huế trong hai ngày 5 - 6/9 chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần chủ động này. Sự kiện không chỉ mở đầu cho quá trình cụ thể hóa quy chế phối hợp, mà còn tạo cầu nối trực tiếp mang lại các cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa Huế với các đối tác quốc tế.

Những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của Cố đô có cơ hội trở thành động lực phát triển đột phá thông qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lấy văn hóa và di sản làm nền tảng cốt lõi, ngoại giao văn hóa được xác định là mũi nhọn hàng đầu. Mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ Huế quảng bá hình ảnh một Cố đô vừa cổ kính vừa năng động, đồng thời nâng tầm Festival Huế trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế. Quan trọng hơn, mối tương quan giữa bảo tồn và phát triển sẽ được giải quyết hiệu quả khi văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế trực tiếp thông qua các đường lối đối ngoại đúng đắn.

Bên cạnh văn hóa, ngoại giao kinh tế và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực mở ra không gian phát triển mới. Sự kết nối từ Bộ Ngoại giao giúp Huế tiếp cận hiệu quả hơn các nguồn vốn FDI chất lượng cao, các tập đoàn công nghệ và nguồn tri thức từ cộng đồng kiều bào để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cùng du lịch thông minh. Song song đó, công tác bồi dưỡng cán bộ tại chỗ sẽ giúp địa phương chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thông qua đối ngoại nhân dân, người dân Huế sẽ trở thành những "sứ giả văn hóa", tham gia trực tiếp vào tiến trình hội nhập và lan tỏa lòng hiếu khách của mảnh đất Cố đô.

Bản Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu một mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Huế. Với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Huế không chỉ giữ gìn bản sắc của một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, mà còn tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước.