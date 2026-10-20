Tín dụng chính sách đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trồng rau, hoa trong nhà lưới ở xã A Lưới 3.

Cơ hội phát triển sinh kế

Đồng bào DTTS Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu... ở vùng miền núi, biên giới A Lưới vốn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi cùng với kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt còn yếu và chưa đồng đều từng khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã trở thành động lực quan trọng, mở ra cơ hội làm ăn cho người dân nơi đây.

Ông Đặng Văn Tấn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH A Lưới cho biết, đơn vị đang triển khai 16 chương trình tín dụng ưu đãi. Các gói vay tập trung vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm. Nhờ đó, người dân có thêm nguồn lực để đầu tư vào chăn nuôi, trồng rừng, mua sắm máy móc nông nghiệp, phát triển các nghề thủ công truyền thống.

Từ chỗ chỉ quen với tập quán sản xuất truyền thống, mang tính tự cung tự cấp và nhỏ lẻ, nguồn vốn tín dụng chính sách cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương đã giúp đồng bào thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Gia đình chị Hồ Thị Liên ở làng A Niêng, thôn Hồng Trung, xã A Lưới 1, là một điển hình. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gia đình chị đã đầu tư nuôi bò bán thâm canh và nuôi dê. Làm ăn có hiệu quả, gia đình chị đã mạnh dạn mở rộng sang nuôi lợn.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của tín dụng chính sách tại vùng A Lưới là mô hình quản lý thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Các tổ chức chính trị - xã hội như hội nông dân, hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đóng vai trò nhận ủy thác, trực tiếp phối hợp quản lý và hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cũng là đại diện của tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu dân cư, vì thế, hội viên có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng vốn và trả nợ đúng kỳ hạn.

Tiếp sức để giảm nghèo bền vững

Ông Trần Công Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lưới 3, thông tin: Ở xã A Lưới 3, nhiều mô hình tiêu biểu đã xuất hiện như kinh tế tuần hoàn, trồng rau trong nhà lưới, nuôi cá trên hồ thủy điện. Nguồn vốn chính sách mở ra hướng đi mới ngay tại quê nhà, giúp giữ chân lao động trẻ và thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Nhiều thanh niên DTTS đã tự tin khởi nghiệp với sản phẩm OCOP, phát triển dịch vụ hoặc nghề truyền thống.

Theo nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hợp, Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Trường Sơn Xanh, ở xã A Lưới 2, nguồn vốn NHCSXH giúp chị em chủ động mua nguyên liệu, đầu tư sản xuất và quảng bá sản phẩm zèng. Nhờ đó, HTX đã thu hút gần 100 lao động tham gia, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con.

Dù vậy, công tác tín dụng chính sách tại vùng cao A Lưới vẫn đối mặt với một số khó khăn. Quy mô nguồn vốn ở một số chương trình chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo ông Lê Văn Nghiếu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã A Lưới 4, cần tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển các HTX nhằm gia tăng giá trị nông sản.