Cần nhiều giải pháp để chấm dứt nạn trộm chó

Để giải quyết triệt để tình trạng trộm chó, cần có nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng và cộng đồng (Ảnh minh họa)

Con chó lông vàng mà cả gia đình anh H., trú tại tổ dân phố Ngọc Anh, phường Mỹ Thượng hết mực yêu quý bỗng nhiên “mất tích”. Kiểm tra camera, anh H. phát hiện con chó của mình bị các đối tượng lạ mặt bắt đi chỉ trong chớp mắt.

Những lò mổ chó khắp nơi trở thành điểm đến trong hành trình tìm kiếm của anh và gia đình, nhưng tất cả đều vô vọng. Thương con vật nuôi bao nhiêu, anh H. và người thân càng buồn bực, tức giận bấy nhiêu trước nạn trộm chó hoành hành.

Thực tế cho thấy, thời gian qua không ít vụ trộm chó đã bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao vấn nạn này vẫn tiếp diễn và chưa có hồi kết? Qua tìm hiểu, một trong những nguyên nhân chính là lợi nhuận cao và đầu ra dễ dàng nên vấn nạn trộm chó khó có thể chấm dứt một sớm, một chiều.

Những con chó bị trộm thường được bán cho các quán nhậu hoặc lò giết mổ với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Chỉ trong một đêm các đối tượng có thể bắt được vài con chó, thu về khoản tiền không nhỏ. Đáng nói hơn, việc tiêu thụ khá dễ dàng khi nhiều nơi vẫn mua bán, chế biến thịt chó mà không kiểm soát nguồn gốc khiến chó trộm được “hợp thức hóa”.

Hình phạt chưa đủ sức răn đe cũng là một nguyên nhân khiến nạn trộm chó vẫn tiếp diễn. Phần lớn các vụ trộm chó được xử lý theo tội trộm cắp tài sản. Nhiều trường hợp chỉ bị xử phạt hành chính hoặc mức án nhẹ hơn. Điều này khiến một số đối tượng không quá lo lắng khi bị xử lý, dẫn đến tình trạng trộm chó tái phạm.

Để đối phó với người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng trộm chó thường hoạt động theo nhóm, có tổ chức. Nhiều nhóm trộm chó hoạt động khá chuyên nghiệp, di chuyển bằng xe máy, mang theo kích điện, súng bắn điện, bả chó, thậm chí sử dụng cả ô tô để trộm. Chúng thường lựa chọn thời điểm ban đêm để hành động và nhanh chóng di chuyển qua nhiều địa bàn, khiến việc phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Việc quản lý vật nuôi của người dân còn lỏng lẻo, nhất là ở nhiều vùng nông thôn. Hình ảnh những chú chó thả rông ngoài đường hoặc trước nhà khá phổ biến. Chó nuôi không chuồng nhốt, không xích, không gắn dấu nhận dạng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng trộm chó ra tay.

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động giết mổ, buôn bán thịt chó của ngành chức năng ở một số nơi vẫn còn lỏng lẻo. Nhiều cơ sở thu mua, giết mổ không chứng minh được nguồn gốc vật nuôi, chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn chưa có chế tài xử phạt. Khi đầu ra vẫn tồn tại, nạn trộm chó rất khó chấm dứt.

Để giải quyết triệt để tình trạng trộm chó, cần có nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng và cộng đồng. Trước hết, cần siết chặt quản lý các cơ sở giết mổ, tiêu thụ thịt chó; xử lý nghiêm các đường dây trộm chó chuyên nghiệp. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường tuần tra ban đêm tại các khu dân cư, khuyến cáo người dân không thả rông chó, gắn dấu nhận dạng cho vật nuôi. Về lâu dài, ngành chức năng cần từng bước kiểm soát, thậm chí hạn chế việc buôn bán thịt chó.