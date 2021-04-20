Đơn thuốc dài ngày: Hiểu để cùng thực hiện đúng

Khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa

Đáng chú ý, việc cho phép bác sĩ kê đơn thuốc tối đa 90 ngày đối với một số bệnh mạn tính không chỉ giúp người bệnh thuận tiện hơn trong điều trị mà còn góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Đỡ vất vả cho bệnh nhân

Trường hợp của bà Trần Thị Tâm (sinh năm 1968), trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, là một minh chứng cụ thể cho hiệu quả của Thông tư 26. Trong lần tái khám giữa tháng 7/2025 tại Khoa Huyết học Lâm sàng - Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, bà bất ngờ khi được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị trong hai tháng thay vì một tháng như trước. Suốt hơn 13 năm điều trị bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy, mỗi tháng bà Tâm đều phải vượt quãng đường xa từ Quảng Bình - nay là Quảng Trị vào Huế để khám và nhận thuốc.

“Mỗi lần tái khám, tôi phải thức dậy từ 2 giờ sáng, bắt xe khách vào TP. Huế, đến chiều tối mới về lại nhà. Tôi bị say xe nên rất mệt mỏi. Trước đây, tôi từng xin bác sĩ kê đơn thuốc dài hơn nhưng không đúng quy định bảo hiểm nên không được chấp thuận. Nay được nhận thuốc 2 tháng một lần, tôi rất vui và thuận tiện”, bà Tâm chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tú, một bệnh nhân đến từ xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cũng được bác sĩ BVTW Huế kê đơn thuốc điều trị bệnh tăng máu lên tới 3 tháng. Ông bày tỏ: “Gần 3 năm qua, tháng nào tôi cũng phải ra Huế để khám bệnh và nhận thuốc. Giờ được kê đơn thuốc 90 ngày, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại”.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Anh, Khoa Huyết học Lâm sàng, BVTW Huế, việc kéo dài thời gian kê đơn thuốc cho các bệnh nhân mạn tính có bệnh trạng ổn định là cần thiết, giúp hạn chế đi lạ và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường y tế. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo rằng không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng đơn thuốc đại trà, bởi một số bệnh mạn tính diễn biến phức tạp hoặc khi người bệnh không tuân thủ đúng hướng dẫn .

“Chúng tôi vẫn khuyến cáo, trong thời gian sử dụng thuốc, nếu có bất thường về sức khỏe, bệnh nhân cần quay lại cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Những bệnh như giảm tiểu cầu miễn dịch, bạch cầu mạn dòng tuỷ hay tăng máu nếu không theo dõi định kỳ thì rất dễ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Anh nhấn mạnh.

Kê đơn dựa trên đánh giá lâm sàng

Mặc dù Thông tư 26 mở ra cơ hội thuận lợi cho nhiều người bệnh, song thực tế triển khai cũng cho thấy không ít thắc mắc từ người dân. Bà Tôn Nữ Thị Song (phường Vỹ Dạ, TP. Huế), người mắc bệnh tiểu đường đã hơn 16 năm cho biết, bà vẫn chỉ được cấp thuốc 1 tháng khi đến Trung tâm Y tế Thuận Hóa tái khám vào giữa tháng 7/2025, dù đã nghe thông tin về quy định mới. “Tôi cứ nghĩ ai bị bệnh mạn tính cũng được kê thuốc dài ngày. Khi không được áp dụng, tôi rất thắc mắc vì tuổi cao, đi lại vất vả ”, bà Song chia sẻ.

Giải thích về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Hoàng Chung, Giám đốc Trung tâm Y tế Thuận Hóa cho biết: “Việc kê đơn thuốc 90 ngày không áp dụng đồng loạt cho tất cả bệnh nhân mạn tính. Chúng tôi phải đánh giá tình trạng sức khỏe, độ ổn định của bệnh và nguy cơ biến chứng trước khi quyết định.

Theo bác sĩ Chung, chỉ những người bệnh ổn định, không có bệnh lý nền phức tạp, có khả năng tuân thủ điều trị tốt mới được cân nhắc kê đơn dài ngày. Đặc biệt, với các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch… bác sĩ phải theo dõi sát các chỉ số sinh hóa, huyết áp, đường huyết. Nếu thấy cần điều chỉnh phác đồ thì sẽ giữ lịch tái khám ngắn hơn.

Tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân mạn tính đến nhận thuốc, chiếm 25% tổng số người bệnh. Việc áp dụng Thông tư 26 được triển khai linh hoạt, cá thể hóa theo từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn sức khỏe cho người bệnh. “Chúng tôi luôn giải thích rõ với người bệnh về chi tiết Thông tư này không có nghĩa tất cả đều được kê đơn 90 ngày. Những trường hợp đang điều chỉnh liều hoặc mới bắt đầu phác đồ cần tái khám ngắn hạn để theo dõi chặt chẽ”, bác sĩ Chung nhấn mạnh.

Thông tư 26 được xem là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh mạn tính tại Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch… Quy định mới không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm các thủ tục hành chính mà còn góp phần giảm tải áp lực cho y, bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc, đánh giá điều kiện của từng người bệnh khi áp dụng kê đơn thuốc dài ngày. Người bệnh và gia đình cần nâng cao ý thức trong việc tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và sớm tái khám nếu có biểu hiện bất thường. Ngoài ra, việc bảo quản thuốc trong điều kiện phù hợp để duy trì chất lượng trong thời gian dài cũng là yếu tố cần được lưu tâm.