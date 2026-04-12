Từ Clark Gardens nghĩ về một ga Huế không ngủ

Ga Huế một phần nhịp sống của thành phố. Ảnh: Phú Quang

Chuyến tàu tí hon đánh thức ký ức xưa

Trong hành trình khám phá Mineral Wells, một thành phố nhỏ ở miền Bắc Texas, tôi tình cờ biết đến Clark Gardens, khu vườn thực vật rộng hơn 14ha nằm giữa Mineral Wells và Weatherford. Điều khiến tôi tò mò không chỉ là cảnh quan xanh mát mà còn là hệ thống đường sắt mô hình G-Scale, nơi những đoàn tàu tí hon thực sự vận hành giữa thiên nhiên.

Khác với những mô hình thường thấy trong bảo tàng, đường sắt ở Clark Gardens được bố trí ngoài trời. Những đoàn tàu len lỏi dưới tán cây, vượt qua cầu, xuyên đường hầm, chạy bên hồ nước và đi qua những thị trấn thu nhỏ. Chỉ cần hạ thấp góc máy ảnh, cả khu vườn biến thành một thế giới đường sắt kỳ thú.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có dịp chạy đứt hơi để “săn” ảnh những đoàn tàu tí hon. Vừa ôm máy ảnh, tôi vừa tìm những góc đẹp, nín thở chờ tàu xuất hiện. Cảm giác nhìn đoàn tàu xình xịch chui ra từ đường hầm, băng qua chiếc cầu nhỏ rồi khuất sau những bụi cây thật khó tả. Đặc biệt, sau khi được người vận hành cho phép, tôi còn đặt một chiếc GoPro nhỏ phía trước đầu máy để ghi lại hành trình từ góc nhìn của chính đoàn tàu.

Nhưng điều khiến tôi thích thú nhất không chỉ là kỹ thuật chế tác hay những thước phim độc đáo. Những đoàn tàu ấy bất ngờ đánh thức một miền ký ức đã ngủ yên…

Nhà tôi ngày xưa ở cạnh ga Huế, bố tôi làm trong ngành đường sắt, vì thế tuổi thơ tôi gắn với ga Huế, với những chuyến tàu đến rồi đi, tiếng còi vang lên giữa phố và những toa tàu nối dài trên đường ray. Ngày ấy, ga Huế không chỉ là nơi bắt đầu những chuyến đi xa mà còn là một phần nhịp sống của thành phố. Có những ký ức tưởng đã phai mờ theo năm tháng, vậy mà chỉ cần nghe tiếng còi tàu ở một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất, tất cả lại trở về nguyên vẹn.

Và, tôi bắt đầu nghĩ về ga Huế…

Để ga Huế thực sự là điểm đến du lịch

Từ trải nghiệm tại Clark Gardens, tôi hình dung ga Huế trải qua hơn 120 năm lịch sử có thể trở thành một không gian triển lãm thường xuyên về lịch sử ngành đường sắt Việt Nam, đặc biệt là những dấu ấn của đường sắt đối với sự phát triển của Huế. Không cần những công trình quá lớn, chỉ một khu trưng bày được thiết kế tinh tế với hình ảnh tư liệu, vé tàu cũ, đèn tín hiệu, mô hình đầu máy và những câu chuyện về người làm đường sắt cũng đủ tạo nên sức hấp dẫn. Và chính những người từng làm trong ngành đường sắt đã về hưu như bố tôi sẽ là những hướng dẫn viên “nhân chứng sống” của địa danh này.

Đoàn tàu tí hon tại Clark Gardens. Ảnh: Q. Vinh

Đặc biệt, một hệ thống đường sắt mô hình thu nhỏ tái hiện ga Huế, cầu Trường Tiền, sông Hương và những công trình quen thuộc của thành phố sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho trẻ em, đồng thời giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, nhà ga có thể trở thành điểm giới thiệu du lịch Huế thông qua những triển lãm hình ảnh, video, bản đồ tương tác trực tiếp và công nghệ tương tác VR (công nghệ thực tế ảo). Với du khách vừa đặt chân đến thành phố, đây là nơi khơi gợi cảm hứng khám phá. Với những người đang chờ tàu, đó lại là cơ hội tìm hiểu thêm về vùng đất mình vừa trải nghiệm hoặc lên kế hoạch cho chuyến trở lại.

Tôi cũng hình dung ga Huế trở thành một sân khấu văn hóa độc đáo. Kiến trúc nhà ga mang dấu ấn Pháp cổ sẽ tạo nên phông nền lý tưởng cho những buổi trình diễn áo dài, kết hợp âm nhạc truyền thống và ánh sáng nghệ thuật. Một lợi thế khác của ga Huế chính là vị trí ở đầu đường Lê Lợi, nơi tập trung nhiều công trình văn hóa, bảo tàng và không gian nghệ thuật. Tại sao không xây dựng một tuyến du lịch chuyên đề mang tên “Con đường di sản bảo tàng Huế” và lấy nhà ga làm điểm xuất phát? Từ đây, du khách có thể khám phá các bảo tàng, công trình di sản dọc đường Lê Lợi và cảnh quan sông Hương bằng cách đi bộ, xe đạp hoặc xe điện.

Một nhu cầu khác đáng quan tâm là khoảng thời gian du khách chờ tàu. Thay vì kéo hành lý đi tìm nơi nghỉ chân, họ có thể dành những giờ còn lại ở Huế để thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm, xem triển lãm hoặc tham gia các hoạt động văn hóa ngay tại khu vực nhà ga.

Rời Clark Gardens, hình ảnh những đoàn tàu tí hon vẫn khiến tôi nhớ mãi. Chúng không đưa hành khách đi xa nhưng lại có thể đưa người xem trở về những miền ký ức sâu thẳm. Từ câu chuyện nhỏ ở Texas, tôi mong một ngày ga Huế sẽ trở thành nơi du khách không chỉ vội vã đến rồi đi mà còn muốn dừng chân, khám phá và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.