Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình giao lưu văn nghệ với những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; cùng các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập bóng, tạo không khí hào hứng, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết giữa các thôn.

Không chỉ là sân chơi giao lưu, giải trí lành mạnh, Ngày hội còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Ngày hội, xã Quảng Điền tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.