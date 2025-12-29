Gắn nghiên cứu với chiến lược phát triển đô thị di sản

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.Tuấn

Năm 2025, Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, tiêu biểu như: Hướng phát triển du lịch thành phố Huế; Nhân vật lịch sử tại Thuận An - Kinh đô Huế; Văn hóa Huế - Con người Huế; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại…

Theo lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế, bên cạnh những công trình đã xuất bản, hội còn nghiên cứu, biên soạn và hoàn thành nhiều công trình lịch sử có giá trị khoa học và thực tiễn gồm: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, tập 4 (2000-2025); Lịch sử Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Huế; Địa chí huyện Quảng Điền…

Các công trình này không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy mà còn là tài liệu quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần khẳng định vai trò của Hội trong việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.

Cùng với đó, tổ chức nhiều hội thảo có quy mô, nội dung chuyên sâu, bảo đảm chất lượng khoa học, thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giới chuyên môn trong và ngoài thành phố.

Hội cũng tích cực tham gia góp ý, phản biện đối với nhiều đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trọng tâm là các nội dung liên quan đến định hướng phát triển đô thị di sản theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, tham gia tư vấn, góp ý đối với các hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa; các đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Thẩm định sách lịch sử Đảng bộ của các địa phương.

Năm 2026, Hội Khoa học Lịch sử TP.Huế dự kiến ngoài việc tổ chức các hội thảo khoa học tầm quốc gia sẽ chú trọng củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, đặc biệt là lực lượng trẻ.

Song song tập trung đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu gắn với chiến lược phát triển đô thị di sản Huế và các lĩnh vực văn hóa - lịch sử - du lịch. Tăng cường công tác tư vấn, phản biện; tham gia đóng góp xây dựng chính sách liên quan văn hóa, di sản, quy hoạch đô thị; mở rộng công tác đào tạo, liên kết hoạt động với các cơ quan trong và ngoài thành phố.