Đình làng Vạn Xuân được trùng tu từ sự đóng góp của người dân địa phương.

Những người giữ nếp làng

Hơn 40 năm gắn bó với đình làng Vạn Xuân (phường Kim Long), ông Trần Trung Dung, 81 tuổi, đã quen với việc trông nom, chăm sóc ngôi đình. Từ khi được người dân bầu vào Ban điều hành đình năm 1983, ông cùng bà con lo việc tế tự, bảo quản hiện vật và duy trì các nghi lễ truyền thống của làng.

Hằng tháng, người dân địa phương cùng dọn dẹp khuôn viên đình, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Đến dịp lễ tế, bà con chuẩn bị lễ vật, thực hiện nghi thức rước sắc phong về đình làm lễ chánh tế rồi hoàn sắc. Những công việc này được duy trì qua nhiều năm.

Đình làng Vạn Xuân từng chịu nhiều hư hại do chiến tranh và thiên tai. Từ năm 2008 đến nay, đình trải qua ba lần trùng tu với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp của người dân, con em địa phương và các mạnh thường quân. Tháng 2/2025, đình Vạn Xuân được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.

Đình còn gắn với 21 đạo sắc phong từ thời Minh Mạng đến Khải Định, là những tư liệu quý phản ánh lịch sử và truyền thống của làng. Với ông Dung, giữ gìn đình làng không chỉ là chăm nom công trình, bảo quản những hiện vật quý mà còn phải giúp con cháu hiểu về lịch sử, phong tục của quê hương. Ông chia sẻ: “Từ khi ngôi đình được xếp hạng di tích, chúng tôi càng thấy trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo tồn, gìn giữ và truyền thừa giá trị này cho con cháu mai sau”.

Các bậc cao niên - những người góp phần bảo tồn, gìn giữ và truyền thừa giá trị văn hóa ở làng Thủy Lập.

Ở đình làng Thủy Lập bên phá Tam Giang, người dân duy trì kỳ lễ Thu tế 5 năm tổ chức một lần. Sau nhiều lần bị chiến tranh tàn phá, ngôi đình được dựng lại trên nền cũ vào năm 1997. Mỗi dịp tế lễ, người cao tuổi lo việc hương khói, chuẩn bị lễ vật; lớp trung niên, thanh niên đảm nhận các phần việc trong lễ hội, phụ nữ chuẩn bị ẩm thực. Mỗi thế hệ góp một phần việc để ngày lễ của làng được duy trì.

Sự tham gia của người dân còn thể hiện trong các lễ hội tín ngưỡng. Lễ hội điện Huệ Nam, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, có sự tham gia của đông đảo người dân và cộng đồng thực hành tín ngưỡng. Được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2024, lễ hội có các nghi thức rước thủy lộ, âm nhạc chầu văn và những hình thức thực hành tín ngưỡng dân gian.

Theo ông Hồ Quang, Chủ tế Thiên Long điện, thành viên Cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu TP. Huế, những người tham gia trực tiếp chuẩn bị, thực hành nghi thức và duy trì các tập tục gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Họ hiểu ý nghĩa của từng nghi lễ và góp phần giữ những nét riêng của lễ hội qua các kỳ tổ chức.

Ở mỗi không gian, cách người dân tham gia có khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự gắn bó với nơi mình sống, với phong tục và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế, với một đô thị có nhiều di sản như Huế, người dân cần hiểu và quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa trong gia đình, làng xóm và cộng đồng.

Văn hóa bản làng cần được gìn giữ và phát huy.

Các thiết chế văn hóa ở cơ sở cần được sử dụng với công năng rộng hơn. Đình làng có thể là nơi người dân gặp gỡ, trao đổi về lịch sử làng, truyền thống gia đình, dòng họ; kể chuyện về những gia đình hiếu học, có truyền thống khoa cử. Qua những buổi sinh hoạt này, người trẻ có dịp tìm hiểu về quê hương, người cao tuổi có thể chia sẻ những câu chuyện mình biết, mình nhớ.

Một hướng khác là kết nối hoạt động văn hóa với sinh kế của người dân. Ông Nhân lấy ví dụ việc xây dựng tour trải nghiệm làng hoa giấy Thanh Tiên kết hợp thưởng thức ẩm thực địa phương và tìm hiểu về hội vật làng Sình vào những thời điểm ngoài dịp Tết. Đây cũng là cách mở rộng hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội để các giá trị văn hóa được giới thiệu và lan tỏa.

Người dân có thể tham gia hướng dẫn, trình diễn, làm sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho du khách. Qua đó, người làm nghề có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tăng thu nhập; du khách cũng có dịp tìm hiểu trực tiếp về nghề truyền thống và sinh hoạt văn hóa địa phương.

Để văn hóa hiện diện trong đời sống

Ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị. Năm 2026 là năm đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại Huế, theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng diễn ra cao điểm từ ngày 22 đến 24/11 với nhiều chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa Huế; không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng (triển lãm ảnh, không gian sách, áo dài Huế, nghề thủ công, ca Huế và nhạc cụ truyền thống...).

“Chúng tôi mong muốn người dân tham gia bằng những việc làm thiết thực: đưa gia đình, con em đến tham quan di tích, bảo tàng; tổ chức hoạt động văn hóa tại khu dân cư; giới thiệu di sản, làng nghề, ẩm thực địa phương trên không gian số; gìn giữ nếp nhà, gia phong và nếp sống văn minh”, ông Nhân nói.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đi tham quan di tích.

Để hoạt động không dừng lại sau ngày 24/11, ngành văn hóa sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức các chuyến trải nghiệm thực tế cho học sinh. Tại khu dân cư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người cao tuổi, nghệ nhân và những người có uy tín có thể tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đình làng, nhà văn hóa cũng có thể dành không gian cho hoạt động kể chuyện lịch sử địa phương, truyền dạy nghề, sinh hoạt văn nghệ của thanh thiếu niên.

Việc đưa di sản đến gần hơn với học sinh cũng đã được thực hiện thông qua các hoạt động trải nghiệm. Trong chương trình “Về miền di sản”, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu được đến làng hoa giấy Thanh Tiên, Nhà tưởng niệm nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu, cầu ngói Thanh Toàn và chợ quê Thanh Thủy. Các em tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia trò chơi dân gian. Những chuyến đi giúp học sinh có thêm trải nghiệm ngoài lớp học, trực tiếp tìm hiểu các địa danh và sinh hoạt văn hóa ở Huế.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa và khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa. Để những giá trị ấy tiếp tục lan tỏa sau ngày hội, việc duy trì các hoạt động văn hóa cần được quan tâm thường xuyên, từ sinh hoạt ở khu dân cư đến các chương trình dành cho học sinh, nghệ nhân và người thực hành di sản.