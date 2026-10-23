ồng chí Phan Công Tuyên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy bày tỏ sự phấn khởi khi chủ trương đưa báo Huế ngày nay đến các chi bộ được mở rộng đến những đảng viên lâu năm. Theo đồng chí, đây là sự quan tâm đến đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên, giúp mọi người có thêm điều kiện tiếp cận thông tin chính thống.

Đồng chí cho biết, những tuần đầu, việc chuyển báo đôi lúc chưa nền nếp. Qua phối hợp giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với bưu điện, việc chuyển báo dần ổn định hơn. Đánh giá tờ báo có hình thức đẹp, nội dung chọn lọc, thiết thực, đồng chí Phan Công Tuyên cho rằng, chủ trương này giúp cán bộ, đảng viên có thêm nguồn thông tin tin cậy.

Ở thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, ông Lê Hồng Lĩnh, Bí thư Chi bộ cho biết, nhiều nội dung trên báo được đưa ra trao đổi trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua những thông tin về chủ trương, chính sách và tình hình địa phương, đảng viên có thêm cơ sở để tuyên truyền, giải thích cho người dân.

Với ông Phạm Văn Chiên, sinh năm 1946, đảng viên 43 năm tuổi Đảng, từng là cán bộ xã Hưng Lộc, đọc báo còn gắn với việc vận động con cháu và bà con xóm giềng chấp hành pháp luật. Ông chia sẻ: “Mình đọc báo, hiểu rõ và nắm được từng vụ việc thì khi bà con hỏi, mình có thể giải thích cụ thể, cặn kẽ hơn”.

Từ trang báo, thông tin về chủ trương, chính sách và những vấn đề đời sống được tiếp nối qua các cuộc trao đổi ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Hưng Lộc cho biết, thời gian đầu có lúc báo đến chậm. Đảng ủy xã phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị liên quan rà soát đối tượng, địa chỉ, điều chỉnh việc chuyển báo để báo đến cơ sở thuận lợi hơn.

Tại phường Thuận Hóa, đồng chí Hồ Hoàng Tiến, Bí thư Chi bộ TDP 9, thường lựa chọn những nội dung phù hợp trên báo để thông tin, trao đổi với bà con trước các buổi họp TDP hoặc sinh hoạt chi bộ. Đồng chí nhận thấy thông tin trên Báo Huế ngày nay ngày càng gần với những điều người dân quan tâm.

Theo đồng chí Tiến, các bài viết về tình trạng thiếu sách giáo khoa, chuyện đồng phục học sinh sau sáp nhập trường giúp cán bộ cơ sở có thêm thông tin khi trao đổi với phụ huynh. Những tin, bài về hoạt động của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường tại cơ sở cũng giúp người dân hiểu hơn những công việc đang được triển khai, những khó khăn được ghi nhận và cả hướng giải quyết.

Đảng viên Nguyễn Hữu Quang, cùng sinh hoạt tại Chi bộ TDP 9, mong báo tăng thông tin về xây dựng Đảng, trật tự đô thị, pháp luật và kết quả giải quyết kiến nghị của người dân. Theo ông, biết ý kiến đã được tiếp nhận, xử lý đến đâu, người dân sẽ có thêm cơ sở theo dõi, trao đổi với chính quyền.

Đồng chí Lê Đình Phố, Bí thư Chi bộ Văn Xá 2, phường Hương Trà cho biết, Báo Huế ngày nay là nguồn thông tin chính thống, đa chiều, giúp ông nắm chủ trương và trao đổi với đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Qua các bài viết, chi bộ học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt những cách làm phù hợp với thực tế địa phương.

Bên cạnh những nội dung hữu ích đang được đón nhận, bạn đọc cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tờ báo. Đồng chí Phan Công Tuyên mong muốn báo quan tâm hơn đến những vấn đề đang được bàn luận trên mạng xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, phản biện và định hướng dư luận. Khi phản ánh sự phát triển của Huế, cần đặt kết quả trong điều kiện riêng về dân số, diện tích, thế mạnh văn hóa, tránh so sánh máy móc với địa phương khác.

Theo đồng chí, tiến độ những công trình đang triển khai, những công việc còn chậm và vấn đề người dân quan tâm cần được thông tin đầy đủ, có căn cứ để bạn đọc hiểu thực tế và đóng góp ý kiến xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, mong Báo Huế ngày nay giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy; có thêm bài viết sắc bén, kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Những mong muốn từ bạn đọc đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, cách thể hiện, đồng thời tiếp nối trách nhiệm của báo Đảng đối với quê hương.

Theo nhà nghiên cứu Dương Phước Thu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố, lịch sử báo Đảng địa phương gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng ở Huế. Trong những năm tiền khởi nghĩa, báo chí cách mạng góp phần truyền bá đường lối của Đảng, vận động quần chúng; trong kháng chiến, báo theo sát nhiệm vụ chính trị, cổ vũ tinh thần chiến đấu và phản ánh công cuộc xây dựng quê hương.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm cho rằng, trước lượng thông tin khổng lồ trên mạng xã hội, báo chí chính thống càng cần khẳng định vị trí bằng thông tin đáng tin cậy, có chiều sâu. Người làm báo phải có bản lĩnh, quan điểm rõ ràng, tư duy độc lập trước nội dung độc hại.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm lưu ý, bạn đọc ngày nay có tri thức và đòi hỏi cao hơn. Muốn giữ sự quan tâm, lòng tin của công chúng, nhà báo phải hiểu người đọc cần gì, quan tâm điều gì để viết đúng, trúng; không chỉ đưa tin về việc đã xảy ra mà còn phát hiện vấn đề từ sớm, phân tích căn nguyên, giúp xã hội có cách nhìn đầy đủ hơn.

Theo đồng chí Hoàng Khánh Hùng, khi thông tin trên mạng lan truyền nhanh, thật - giả đan xen, báo Đảng cần cung cấp thông tin chính xác, có chiều sâu và trách nhiệm, giúp người đọc hiểu bản chất vấn đề, nắm chủ trương, chính sách và biết cách thực hiện.

Điều này càng có ý nghĩa khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, khối lượng công việc ở xã, phường tăng lên. Báo chí cần đưa chủ trương đến gần người dân bằng cách thể hiện dễ hiểu, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa mong Báo Huế ngày nay giữ chiều sâu văn hóa, ký ức đô thị và bản sắc địa phương khi phản ánh một Huế đang phát triển. Theo ông, đổi thay không chỉ nằm ở công trình hay con số tăng trưởng, mà còn ở cách người dân gìn giữ di sản, thích ứng với cuộc sống mới và vun đắp bản sắc. Những câu chuyện ấy cần được ghi nhận qua con người, việc làm cụ thể.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Phan Thanh Hải cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan tham mưu Thành ủy, địa phương, đơn vị và cơ quan phát hành rà soát đối tượng, địa chỉ, tình trạng phát hành, hướng đến cơ sở dữ liệu thống nhất. Báo cũng tiếp tục kết nối báo in với báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số để đáp ứng nhu cầu từng nhóm bạn đọc. Việc giao báo chậm, sai địa chỉ, bảo đảm tờ báo đến đúng người đọc, đúng nơi nhận đang tiếp tục được rà soát, khắc phục.

Đồng chí Phan Thanh Hải nhấn mạnh, việc tăng tiếng nói của cán bộ, người dân, doanh nghiệp và người có uy tín; kiểm chứng thông tin, theo dõi những vấn đề được bạn đọc phản ánh là trách nhiệm của báo Đảng địa phương. Tờ báo là nhịp cầu thông nối hai chiều với cơ sở: chuyển chủ trương, chính sách và thông tin hữu ích đến người dân; đồng thời tiếp nhận vấn đề phát sinh, kinh nghiệm, sáng kiến từ thực tế.

Hơn 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn với những yêu cầu khác nhau. Với Báo Huế ngày nay, tiếp nối truyền thống là giữ vững tôn chỉ, mục đích, tìm cách đến gần bạn đọc, lắng nghe điều cơ sở cần và kiên trì theo đuổi những vấn đề đã phản ánh.

Khi tờ báo được mở ra trong sinh hoạt chi bộ, được nhắc đến trong câu chuyện với bà con, hành trình thông tin vẫn tiếp tục sau khi trang báo khép lại. Từ những cuộc trao đổi ấy, nhu cầu và ý kiến của bạn đọc cũng đặt ra những vấn đề để tòa soạn tiếp tục theo sát đời sống