“Vũ khí bí mật” & kỳ tích trên đất Đức

Từ trái qua: VĐV Trần Mạnh Cường, HLV Nguyễn Văn Hiền, VĐV Trần Thị Thùy Linh và VĐV Đinh Hữu Ánh Nguyệt ở Giải vô địch thế giới 2026 tại Đức

Chuyên gia “làm nền”

Nói bất ngờ, bởi nếu xét về danh tiếng, thành tích ở các sân chơi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới, hiện trong đội tuyển đá cầu Huế, Nguyễn Thị Thùy Linh nổi bật hơn cả, kế đó là Lê Văn Đông. Còn Đinh Hữu Ánh Nguyệt, Trần Mạnh Cường vẫn “chìm” so với đồng đội.

Ánh Nguyệt sinh năm 2003. Khi đang học lớp 6 Trường THCS Thủy Phương (nay là Trường THCS Thanh Thủy - phường Thanh Thủy), nữ VĐV được HLV Nguyễn Văn Hiền phát hiện trong một lần về trường tuyển quân. Qua tập luyện, thi đấu, Ánh Nguyệt sớm bộc lộ năng khiếu ở các cấp độ trẻ, rồi từng bước khẳng định bản thân tại các giải CLB và vô địch quốc gia bằng hàng loạt HCV.

Nhưng trong quá trình thi đấu, Ánh Nguyệt thường “bắt cặp” cùng Thùy Linh với vai trò chắn thủ, trong khi Thùy Linh chuyên công. Vì sở trường và vị trí thi đấu mà “dân trong nghề” thường nói vui là “làm nền”, cơ hội để Ánh Nguyệt tỏa sáng không nhiều. Việc để được các chuyên gia của tuyển đá cầu Việt Nam chú ý vì thế cũng ít hơn, dù Ánh Nguyệt cùng lứa và trình độ chuyên môn không hề thua kém Thùy Linh.

Đó cũng là lý do đây mới là lần đầu Ánh Nguyệt được gọi vào tuyển quốc gia, cũng như lần đầu tham dự giải vô địch thế giới. Thế nhưng, trước một sân chơi đẳng cấp, nữ VĐV sinh năm 2003 không hề bỡ ngỡ. Với phản xạ linh hoạt, sức bật chắn tốt và khả năng phán đoán tình huống, Ánh Nguyệt liên tục vô hiệu hóa những pha lên lưới của đối phương, qua đó góp công lớn và cùng đồng đội giành 2 HCV nội dung đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nữ.

“Vũ khí bí mật”

Được HLV Nguyễn Văn Hiền phát hiện tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm 2011 khi còn là học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, sau thời gian dài tập luyện, thi đấu, thành tích của Trần Mạnh Cường, VĐV sinh năm 2001, cũng ở vị trí chắn thủ, vẫn bằng không.

Còn nhớ khoảng 2 năm trước, trong một lần trao đổi về trường hợp của Cường, điều lạ là HLV Nguyễn Văn Hiền không tỏ ra sốt ruột trước thành tích của học trò, khá trái với quy luật đào thải trong thể thao. Gặng hỏi, ông Hiền chỉ nói: “Như trong bóng đá, tiền đạo khi nào cũng được biết đến nhiều hơn hậu vệ. Đá cầu cũng vậy, nên đâu còn có đó. Ai cũng có vị trí, tác dụng của mình. Bây giờ chưa thì biết đâu ngày mai, ngày kia sẽ có kết quả…”.

Đúng như lời HLV Nguyễn Văn Hiền, sau một thời gian dài “im tiếng”, đầu năm 2026, Trần Mạnh Cường đã vượt qua đồng đội Lê Văn Đông để tỏa sáng với 2 HCV tại Giải vô địch các CLB toàn quốc 2026.

Từ thành tích này, Mạnh Cường được gọi vào tuyển đá cầu Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch thế giới tại Đức. Tuy nhiên, do lần đầu góp mặt, các HLV chưa dám để Cường thi đấu chính mà chủ yếu cho ngồi dự bị để học hỏi.

Bước ngoặt đến ở trận chung kết nội dung đội tuyển nam gặp Trung Quốc. Sau 2 hiệp hòa nhau 1 - 1, nhận thấy vị trí chắn thủ không còn đảm đương được trước sức công quyết liệt của đối phương, sang hiệp 3, BHL quyết định tung Mạnh Cường vào sân.

Vừa vào sân, thay vì bỡ ngỡ, Mạnh Cường nhanh chóng phát huy sở trường. Không chỉ chắn lót hiệu quả, ngăn chặn hầu hết những pha “cúp” cầu của đối phương, VĐV tuyển đá cầu TP. Huế còn nhiều lần lấy lại cầu để đồng đội tổ chức tấn công, ghi điểm, qua đó góp công lớn, giúp tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc ở hiệp 3 với tỷ số 21 - 16, thắng chung cuộc 2 - 1 để giành HCV.

Sau màn thể hiện xuất sắc này, Mạnh Cường chiếm được lòng tin của BHL và được tung vào sân ngay từ những giây đầu tiên ở nội dung đội tuyển 4 nam. Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, sự góp mặt của Mạnh Cường cùng khả năng đọc tình huống, bắt bài đối thủ và những pha lấy cầu quyết định đã góp công lớn, giúp đồng đội vượt qua Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc) để tiếp tục giành HCV. “Ở 2 nội dung này, có thể nói Cường là nhân tố quan trọng, quyết định cục diện trận đấu”, HLV Nguyễn Văn Hiền nhận xét.

Sau thành tích nổi bật tại giải lần này, Trần Mạnh Cường đã khẳng định vị trí chính thức ở tuyển đá cầu Việt Nam. Hơn thế, theo đánh giá của BHL, vị trí chắn thủ của Cường rất khó bị thay thế trong một thời gian dài.

Tương lai

Với 6 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch thế giới 2026, đây là mùa “bội thu”, đồng thời là thành tích đáng tự hào nhất của tuyển đá cầu TP. Huế trong những lần tham dự sân chơi thế giới đến thời điểm hiện tại.

Đáng mừng hơn, theo HLV Nguyễn Văn Hiền, bên cạnh thế hệ Thùy Linh, Văn Đông, Ánh Nguyệt, Mạnh Cường… đang ở độ chín sự nghiệp, còn có thể tiếp tục cống hiến cho thể thao Cố đô và thể thao Việt Nam ít nhất 5 năm nữa thì đá cầu Huế đã có những nhân tố kế thừa.

Đó là Quang Huy, Khánh Hoàng - những VĐV tuổi 18 vừa giành HCV Giải vô địch trẻ châu Á 2025. Xa hơn nữa là lứa măng non Phương Thùy, Kim Anh với tấm HCV U13 Giải trẻ toàn quốc 2025. “Chỉ cần được đầu tư bài bản, những nhân tố kế thừa này sẽ tiếp tục giúp đá cầu Cố đô gặt hái thêm nhiều thành tích ở các sân chơi lớn”, HLV Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.