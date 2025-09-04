  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Không lo thứ hạng, hướng đến mục tiêu cao hơn

ClockThứ Sáu, 05/09/2025 13:08
HNN - Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2025 - 2026, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chỉ có 1 hòa và 2 thua. Điều này đặt ra nhiều lo ngại đối với không chỉ đội bóng phố núi mà còn cả người hâm mộ, yêu mến đội bóng này trong hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao quốc gia.

Cuộc đua vô địch & trụ hạng ở V-LeagueNhiều kỳ vọng từ các cầu thủ Việt kiều

 Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (áo cam) chưa ghi được bàn thắng nào ở V-League 2025 - 2026. Ảnh: CLB HAGL

Lứa cầu thủ Học viện HAGL JMG được bầu Đức và ban huấn luyện đội bóng phố núi đôn lên V-League vào năm 2015 với nhiều kỳ vọng, bởi những màn trình diễn trước đó của lứa cầu này có thể nói là không thể hoàn hảo hơn. Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graechen từng làm mưa làm gió trong đấu trường khu vực và từng khiến nhiều câu lạc bộ V-League phải dè chừng.

Thực tế cho thấy, ngay từ những trận đấu đầu tiên ở sân chơi lớn, Công Phượng và đồng đội chứng tỏ được sức mạnh với lối chơi ban bật, kiểm soát bóng, tìm cơ hội săn bàn. Tuy nhiên, cũng chỉ sau vài trận đấu đầu tiên chơi khá thoải mái, cầu thủ của HAGL bộc lộ nhiều kẽ hở và bị đối phương dễ dàng bắt bài, các cầu thủ hàng công gần như bị khóa chặt, còn hàng phòng ngự chơi thiếu chắc chắn trước những hàng công, cầu thủ ngoại cao to.

Trải qua 10 mùa giải V-League, Công Phượng và đồng đội đều chật vật trụ hạng. Có những mùa giải HAGL được xếp vào nhóm giữa bảng xếp hạng V-League, nhưng cũng có mùa giải xếp tận đáy bảng. Nói như tuyển thủ quốc gia Trần Minh Vương là dành cả thanh xuân chỉ để trụ hạng.

Có thể nói khi đôn cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1 là một sự mạo hiểm của bầu Đức, nhưng đây cũng chính là cơ hội các cầu thủ rèn luyện ở môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn, yêu cầu kỹ, chiến thuật cao hơn. Điều này bầu Đức đã thành công khi lứa cầu thủ con cưng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Toàn, Bảo Toàn… được gọi lên tuyển, trải nhiều năm cống hiến cho tuyển quốc gia và gặt hái nhiều thành công như mong đợi.

Tuy nhiên, ở cấp câu lạc bộ tại giải V-League thì bầu Đức gần như thất bại hoàn toàn khi đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ trẻ, có mùa giải chỉ mục tiêu vào tốp 3, tốp 5 nhưng vẫn không thể đạt được. Vậy nhưng, bầu Đức vẫn cứ mạo hiểm khi liên tục đôn các lứa cầu thủ trẻ lên đội 1 chơi ở đấu trường V-League đầy khắc nghiệt. Phải chăng mục tiêu của bầu Đức tại V-League chỉ là trụ hạng giúp cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, rèn luyện kỹ, chiến thuật để cống hiến cho các đội tuyển quốc gia.

Sau mùa giải 2024 - 2025, hàng loạt cầu thủ trụ cột của HAGL phải rời câu lạc bộ để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ chơi ở đội 1. Cả Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Văn Sơn là những cầu thủ tài năng của HAGL còn sót lại cũng nói lời chia tay tìm bến đỗ mới, kể cả ngoại binh trụ cột Brandao cũng phải thanh lý rời đại bản doanh Hàm Rồng. Đội bóng phố núi và bầu Đức đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình thực hiện mục tiêu của mình.

Bầu Đức và ban huấn luyện câu lạc bộ HAGL đã đôn hàng loạt cầu thủ trẻ như Gia Bảo, Minh Tâm, Môi Se, Minh Tiến… lên đội 1. Chính sự non trẻ khiến đội bóng phố núi chơi dưới cơ và khá chật vật ngay 3 vòng đấu V-League 2025 - 2026 đầu tiên. Và điều gì đến phải đến, trải qua 3 vòng đấu, HAGL để thua 2, hòa 1 và tạm xếp đáy bảng V-League.

Mùa giải cao nhất quốc gia vẫn còn rất dài nên chưa thể nói trước điều gì, thứ hạng của HAGL cũng có thể thay đổi tích cực. Nhưng dù bảng xếp hạng như thế nào thì bầu Đức vẫn là người chiến thắng khi hướng mục tiêu đào tạo, rèn luyện cầu thủ trẻ để có cơ hội cống hiến cho các cấp độ tuyển quốc gia.

Hoàng Triều
 Từ khóa: thứ hạnghướng đếnmục tiêucao hơncâu lạc bộ HAGLV-League
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến xuất khẩu bền vững

Với những “đầu tàu” như Dệt may Huế, Scavi, Kim Long Motor và nhiều doanh nghiệp (DN) khác, Huế đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành cực xuất khẩu mới của miền Trung.

Hướng đến xuất khẩu bền vững
Hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện

Dịch vụ tài chính không còn bó hẹp trong phạm vi khu vực đô thị hay khu vực trung tâm mà dưới sự trợ lực từ công nghệ và sự đa dạng trong dịch vụ tài chính... nhiều đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa đã dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, đầu tư cho con cái học hành…

Hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện
Phát triển ngành hàng không đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

Suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước, ngành hàng không dân dụng Việt Nam luôn giữ vai trò là một lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật đặc thù, hiện đại, tiên tiến; là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ chủ quyền bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát triển ngành hàng không đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo y - dược đạt chuẩn quốc tế

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (ĐHH) đang triển khai đồng bộ các biện pháp đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng tích hợp dựa trên năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội và hướng đến hội nhập, đạt chuẩn quốc tế.

Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo y - dược đạt chuẩn quốc tế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top