Không lo thứ hạng, hướng đến mục tiêu cao hơn

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (áo cam) chưa ghi được bàn thắng nào ở V-League 2025 - 2026. Ảnh: CLB HAGL

Lứa cầu thủ Học viện HAGL JMG được bầu Đức và ban huấn luyện đội bóng phố núi đôn lên V-League vào năm 2015 với nhiều kỳ vọng, bởi những màn trình diễn trước đó của lứa cầu này có thể nói là không thể hoàn hảo hơn. Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graechen từng làm mưa làm gió trong đấu trường khu vực và từng khiến nhiều câu lạc bộ V-League phải dè chừng.

Thực tế cho thấy, ngay từ những trận đấu đầu tiên ở sân chơi lớn, Công Phượng và đồng đội chứng tỏ được sức mạnh với lối chơi ban bật, kiểm soát bóng, tìm cơ hội săn bàn. Tuy nhiên, cũng chỉ sau vài trận đấu đầu tiên chơi khá thoải mái, cầu thủ của HAGL bộc lộ nhiều kẽ hở và bị đối phương dễ dàng bắt bài, các cầu thủ hàng công gần như bị khóa chặt, còn hàng phòng ngự chơi thiếu chắc chắn trước những hàng công, cầu thủ ngoại cao to.

Trải qua 10 mùa giải V-League, Công Phượng và đồng đội đều chật vật trụ hạng. Có những mùa giải HAGL được xếp vào nhóm giữa bảng xếp hạng V-League, nhưng cũng có mùa giải xếp tận đáy bảng. Nói như tuyển thủ quốc gia Trần Minh Vương là dành cả thanh xuân chỉ để trụ hạng.

Có thể nói khi đôn cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1 là một sự mạo hiểm của bầu Đức, nhưng đây cũng chính là cơ hội các cầu thủ rèn luyện ở môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn, yêu cầu kỹ, chiến thuật cao hơn. Điều này bầu Đức đã thành công khi lứa cầu thủ con cưng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Toàn, Bảo Toàn… được gọi lên tuyển, trải nhiều năm cống hiến cho tuyển quốc gia và gặt hái nhiều thành công như mong đợi.

Tuy nhiên, ở cấp câu lạc bộ tại giải V-League thì bầu Đức gần như thất bại hoàn toàn khi đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ trẻ, có mùa giải chỉ mục tiêu vào tốp 3, tốp 5 nhưng vẫn không thể đạt được. Vậy nhưng, bầu Đức vẫn cứ mạo hiểm khi liên tục đôn các lứa cầu thủ trẻ lên đội 1 chơi ở đấu trường V-League đầy khắc nghiệt. Phải chăng mục tiêu của bầu Đức tại V-League chỉ là trụ hạng giúp cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, rèn luyện kỹ, chiến thuật để cống hiến cho các đội tuyển quốc gia.

Sau mùa giải 2024 - 2025, hàng loạt cầu thủ trụ cột của HAGL phải rời câu lạc bộ để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ chơi ở đội 1. Cả Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Văn Sơn là những cầu thủ tài năng của HAGL còn sót lại cũng nói lời chia tay tìm bến đỗ mới, kể cả ngoại binh trụ cột Brandao cũng phải thanh lý rời đại bản doanh Hàm Rồng. Đội bóng phố núi và bầu Đức đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình thực hiện mục tiêu của mình.

Bầu Đức và ban huấn luyện câu lạc bộ HAGL đã đôn hàng loạt cầu thủ trẻ như Gia Bảo, Minh Tâm, Môi Se, Minh Tiến… lên đội 1. Chính sự non trẻ khiến đội bóng phố núi chơi dưới cơ và khá chật vật ngay 3 vòng đấu V-League 2025 - 2026 đầu tiên. Và điều gì đến phải đến, trải qua 3 vòng đấu, HAGL để thua 2, hòa 1 và tạm xếp đáy bảng V-League.

Mùa giải cao nhất quốc gia vẫn còn rất dài nên chưa thể nói trước điều gì, thứ hạng của HAGL cũng có thể thay đổi tích cực. Nhưng dù bảng xếp hạng như thế nào thì bầu Đức vẫn là người chiến thắng khi hướng mục tiêu đào tạo, rèn luyện cầu thủ trẻ để có cơ hội cống hiến cho các cấp độ tuyển quốc gia.