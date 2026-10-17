Khai mạc ASIAN Para Games 2026: Gắn kết các quốc gia, dân tộc qua tinh thần thể thao

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 2026). Ảnh: BTC

Dự buổi lễ có Nhật hoàng Naruhito cùng vợ chồng Hoàng Thái tử Akishino; ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; ông Ichiro Hirosawa, Thị trưởng thành phố Nagoya, Phó Trưởng Ban tổ chức; ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á (APC), cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể thao.

Chủ đề "WABI-We Are Beautiful Individuals" (Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng), tôn vinh giá trị của mỗi con người, đề cao sự tôn trọng khác biệt và khẳng định sức mạnh kết nối của thể thao. Lấy cảm hứng từ tinh thần thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là văn hóa trà đạo, chủ đề "WABI" gửi gắm quan niệm rằng, mỗi người đều có những giá trị riêng, bất kể khác biệt về thể chất, quốc tịch hay văn hóa. Thông điệp này được thể hiện qua chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ngôn ngữ hình thể và các hình thức biểu diễn mang đậm bản sắc tỉnh Aichi.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp đài lửa Đại hội. Công trình được chế tác từ đất của ba vùng sản xuất gốm nổi tiếng tại tỉnh Aichi, gồm Seto, Tokoname và Sanshu, với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương. Ngọn lửa được thiết kế bùng lên dần bằng kỹ thuật gắn với nghề gốm truyền thống, biểu trưng cho ý chí, nghị lực và khát vọng vượt qua giới hạn của các vận động viên.

Trước lễ khai mạc, ngọn lửa Đại hội được hợp nhất từ các nguồn lửa tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi, sau đó rước qua nhiều địa điểm tại Nagoya và khu vực lân cận. Hoạt động thể hiện sự chung sức của địa phương chủ nhà trong việc chào đón các đoàn thể thao, đồng thời gửi gắm mong muốn về một kỳ Đại hội gắn kết các quốc gia, dân tộc thông qua tinh thần thể thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh: "Ý nghĩa của ASIAN Para Games vượt ra ngoài những cuộc tranh tài và kết quả thắng thua. Đại hội góp phần nâng cao nhận thức về tính đa dạng, thúc đẩy sự thấu hiểu và hướng tới một xã hội hòa nhập, trong đó mọi người tôn trọng sự khác biệt, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung sống".

Với khẩu hiệu "Imagine One Heart - Chung một trái tim", ông Ōmura Hideaki kêu gọi các vận động viên, khán giả, người dân, tình nguyện viên và các lực lượng tổ chức cùng chung tay tạo nên một kỳ Đại hội đáng nhớ. Những cảm xúc được khơi dậy qua các cuộc tranh tài sẽ chuyển hóa thành nhận thức và hành động thiết thực, để mỗi người đều được tôn trọng, có cơ hội phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Thông điệp cũng là định hướng xuyên suốt các hoạt động của Đại hội: tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội, được ghi nhận bằng năng lực và có thêm cơ hội khẳng định bản thân. Giá trị của thể thao vì thế không chỉ nằm ở thành tích, mà còn thể hiện qua khả năng thay đổi cách nhìn nhận, khơi dậy sự đồng cảm và thúc đẩy những hành động tích cực.

Tại buổi lễ, ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á khẳng định: ASIAN Para Games là dịp tôn vinh tài năng, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật trên khắp châu lục. Mỗi vận động viên mang theo một câu chuyện riêng, song đều gặp nhau ở niềm đam mê thể thao, ý chí vượt khó và mong muốn khẳng định giá trị bản thân.

Theo ông Majid Rashed, Đại hội tạo cơ hội để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu và tranh tài, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao. Những nỗ lực trên sân đấu có thể truyền cảm hứng cho nhiều người, từ đó thúc đẩy sự thấu hiểu, xóa bỏ định kiến và mở rộng cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho xã hội.

ASIAN Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya, quy tụ các đoàn thể thao của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là dịp để các vận động viên hàng đầu châu lục thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tinh thần thể thao, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các quốc gia.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn có 21 vận động viên thi đấu chính thức ở 5 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, cùng đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, y tế và lực lượng hỗ trợ. Vận động viên Võ Thanh Tùng (Huy chương Bạc Paralympic Rio 2016) được lựa chọn cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam trong lễ diễu hành.