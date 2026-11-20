Lãnh đạo thành phố tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2026, Hội Khuyến học thành phố đã tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người học. Các phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục lan tỏa trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Toàn thành phố có 212.066 hội viên, chiếm hơn 17,3% dân số, tăng gần 88.000 hội viên so với năm 2021. Cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có hơn 154.800 gia đình, 1.025 dòng họ, 993 cộng đồng và 703 đơn vị đăng ký các danh hiệu học tập. Đáng chú ý, hơn 413.900 công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký xây dựng mô hình “Công dân học tập”, đạt 65%. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, hướng tới xây dựng thành phố học tập.

Công tác huy động nguồn lực khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021 - 2023, chương trình “Vì em hiếu học” trao học bổng cho hơn 1.260 học sinh khó khăn, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng. Chương trình SEEDS hỗ trợ hơn 8,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó. Quỹ Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh trao hơn 900 triệu đồng cho trên 450 học sinh đạt thành tích cao.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học thành phố phấn đấu phát triển hội viên đạt 25% dân số, quỹ khuyến học bình quân đạt từ 40.000 đồng/người dân. Đồng thời, đặt mục tiêu 75 - 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65 - 70% dòng họ đạt “Dòng họ học tập” và 60% người trong độ tuổi lao động thuộc các mô hình học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Trao Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Để thực hiện mục tiêu này, Hội tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở, đẩy mạnh các phong trào “Khuyến học số”, “Bình dân học vụ số”; ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, quỹ khuyến học và kết nối nguồn lực. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tạo thêm cơ hội học tập cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp Hội trong phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời nhấn mạnh, công tác khuyến học trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi mà phải hướng đến xây dựng xã hội học tập thực chất, tạo cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, lấy kết quả học tập và sự tiến bộ của con người làm thước đo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, gắn khuyến học với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố. Đặc biệt, cần quan tâm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phát triển các chương trình học bổng dài hạn, không để người học bị bỏ lại phía sau vì thiếu điều kiện kinh tế.

Cùng với đó, củng cố tổ chức Hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng xã hội học tập; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng Huế trở thành đô thị học tập tiêu biểu.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, bầu ông Đinh Khắc Đính làm Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.