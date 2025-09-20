Muay Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ thế giới 2025

Các thành viên đội tuyển Muay Việt Nam cùng những tấm huy chương quý giá. (Ảnh: Đội tuyển Muay Việt Nam)

Theo bà Từ Thị Lê Na, phụ trách bộ môn Muay, Cục Thể dục Thể thao, đây là kỳ giải thành công vượt bậc, thể hiện sự trưởng thành rõ nét của lực lượng võ sĩ trẻ Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến vững chắc của phong trào Muay trên phạm vi toàn quốc.

Các tấm Huy chương Vàng thuộc về những vận động viên giàu triển vọng: Bành Thế Minh (Hà Nội, nội dung Waikru), Hà Bảo Ngọc và Mê Thị Vân (Hà Nội), Mai Tuấn Anh và Đinh Văn Đức Anh (Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh) ở nội dung biểu diễn Mai Muay, và Bùi Ngọc Huyền (Thái Nguyên) ở nội dung đối kháng lứa tuổi 12–13.

Giải năm nay quy tụ hơn 1.200 vận động viên đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của Muay trên toàn cầu.

Trong bối cảnh môn thể thao này lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ ba (AYG3), tổ chức tại Bahrain vào tháng 10 tới, thành tích mà đội tuyển trẻ Việt Nam đạt được tại Abu Dhabi có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Đánh giá về màn trình diễn của các võ sĩ, bà Từ Thị Lê Na nhấn mạnh: “Các vận động viên đã thi đấu đầy nỗ lực, bản lĩnh và tự tin, xứng đáng với sự chuẩn bị công phu từ ban huấn luyện. Thành công lần này là tiền đề thuận lợi để đội tuyển tiếp tục chinh phục đấu trường AYG3”.

Hiện tại, đội tuyển Muay trẻ quốc gia đang tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị lực lượng, tập trung vào nhóm vận động viên trong độ tuổi 14-17. Đây là những gương mặt đã được thử lửa tại các giải quốc gia và đấu trường quốc tế. Ban huấn luyện chú trọng lựa chọn các nhân tố phù hợp với từng nội dung thi đấu, bảo đảm chất lượng chuyên môn, thể lực và tinh thần thi đấu.

Thành tích tại Abu Dhabi không chỉ góp phần khẳng định vị thế mới của Muay Việt Nam trên bản đồ thế giới, mà còn mở ra kỳ vọng lớn trong chiến lược phát triển Muay thành một trong những môn thể thao mũi nhọn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao nước nhà trong thời gian tới.