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Thể thao

Hơn 200 võ sinh tham gia kì thi thăng đẳng Taekwondo Quốc gia

ClockChủ Nhật, 11/10/2026 11:13
HNN.VN - Ngày 11/10 tại Nhà thi đấu 150 Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân), Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo Quốc gia năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 huấn luyện viên (HLV) và võ sinh đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

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Các võ sinh tham dự kỳ thi

Kỳ thi thăng I, II, III đẳng Taekwondo Quốc gia là dịp kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng và quá trình rèn luyện của các võ sinh theo yêu cầu đối với từng cấp đẳng. Thông qua các nội dung thi, các võ sinh có cơ hội khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh thần kỉ luật và võ đạo sau quá trình tập luyện.

Kỳ thi có sự tham gia giám sát, đánh giá chuyên môn của Hội đồng Kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, góp phần đảm bảo tính khách quan, nâng cao uy tín và chất lượng tổ chức.

Hiện nay, phong trào Taekwondo tại Huế thu hút hơn 1.000 võ sinh đăng ký tập luyện chính thức.

Việc duy trì hoạt động tập luyện tại các câu lạc bộ cùng với tổ chức các kỳ thi thăng đẳng được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện Taekwondo, lan tỏa tinh thần võ đạo và khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Thành Nhân
 Từ khóa: taekwondohuếthể thaothăng đẳng
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