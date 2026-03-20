Chelsea hậu Abramovich: Nhiều tiền, sai định hướng

Chelsea cần một HLV như Simeone để ổn định phòng thay đồ và mang đến sự đoàn kết cho đội bóng. - Ảnh Internet

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở hiệu quả mà khoản đầu tư đó mang lại. Thay vì đưa Chelsea trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu, số tiền khổng lồ ấy lại đang trở thành minh chứng cho một chiến lược thiếu định hướng và đầy rủi ro.

Khi Roman Abramovich rời đi, Chelsea bước vào một kỷ nguyên mới với rất nhiều kỳ vọng. Dưới thời Abramovich, đội bóng nổi tiếng với việc thay huấn luyện viên không khoan nhượng, nhưng nghịch lý là họ vẫn duy trì được bản sắc chiến thắng và tính hiệu quả. Ngược lại, dưới quyền sở hữu mới, sự thay đổi không còn mang tính “tính toán lạnh lùng” mà dường như trở thành biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn và mất phương hướng. Việc sa thải Thomas Tuchel - người vừa mang về danh hiệu Champions League - là dấu hiệu đầu tiên cho thấy The Blues đang bước vào một giai đoạn bất ổn sâu sắc.

Sự xuất hiện của Graham Potter ban đầu được xem là bước đi hướng tới một dự án dài hạn, nơi đội bóng sẽ xây dựng lối chơi hiện đại và phát triển bền vững. Nhưng thực tế lại không diễn ra như kỳ vọng. Cựu HLV của Brighton không thể kiểm soát một phòng thay đồ quá đông và thiếu cân bằng, nơi các cầu thủ đến từ nhiều hệ thống khác nhau và chưa kịp hòa nhập. Khi kết quả không được cải thiện, ông nhanh chóng bị sa thải, để lại một tập thể rơi vào trạng thái lưng chừng. Sự trở lại tạm thời của Frank Lampard không mang lại phép màu nào, còn Mauricio Pochettino, người được kỳ vọng sẽ tái thiết đội bóng cũng bất lực trước những vấn đề tồn đọng.

Đáng chú ý, vòng xoáy thay tướng vẫn chưa dừng lại. Những cái tên như Enzo Maresca hay mới nhất là Liam Rosenior cũng nhanh chóng trở thành nạn nhân của sự thiếu kiên nhẫn trong cách vận hành. Khi các huấn luyện viên liên tục bị thay thế trước khi kịp triển khai triết lý, Chelsea tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn: thay đổi - thử nghiệm - thất bại - rồi lại thay đổi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trên sân mà còn làm xói mòn niềm tin trong nội bộ đội bóng.

Trong bối cảnh băng ghế huấn luyện liên tục biến động, đội bóng Tây London vẫn không ngừng chi tiêu. Những bản hợp đồng như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo được mang về với mức giá kỷ lục, thể hiện tham vọng xây dựng một tuyến giữa hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bóng đá không phải là trò chơi ghép hình đơn giản, nơi cứ gom đủ những mảnh đắt giá là sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Khi thiếu một hệ thống chiến thuật ổn định, những cầu thủ này khó phát huy hết tiềm năng, thậm chí trở nên lạc lõng trong cách vận hành chung.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược chuyển nhượng là việc Chelsea ưu tiên chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thay vì những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi. Về lý thuyết, đây là hướng đi dài hạn hợp lý trong bóng đá hiện đại. Nhưng khi thiếu một hệ thống ổn định để nuôi dưỡng và phát triển, những tài năng trẻ này dễ trở thành gánh nặng hơn là nền tảng. Một đội hình quá trẻ, thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, lại liên tục thay đổi HLV, khó có thể duy trì sự ổn định cần thiết để cạnh tranh danh hiệu. Ngoại trừ những trường hợp thành công như Palmer, Enzo, Caicedo hay phần nào là Gusto, phần lớn đa phần là những cầu thủ chưa chứng tỏ được giá trị gì đã nhanh chóng được liên hệ để chuyển sang đội bóng khác. Mặc dù vậy, đây cũng không phải điều dễ dàng bởi hợp đồng mà Chelsea kí với họ thường có thời hạn lên đến 7-8 năm, khiến việc tìm đối tác chuyển nhượng trở nên khó hơn. Sự mất cân bằng trong đội hình cũng là một vấn đề lớn. Việc mua sắm ồ ạt khiến đội bóng có quá nhiều cầu thủ ở một số vị trí, trong khi lại thiếu hụt ở những khu vực khác. Điều này gây khó khăn cho công tác huấn luyện và tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh trong phòng thay đồ.

Palmer là một trong những bản hợp đồng thành công hiếm hoi của Chelsea trong giai đoạn mua sắm mất kiểm soát. - Ảnh Internet

Điều đáng lo ngại hơn cả là Chelsea dường như đã đánh mất bản sắc của mình. Họ không còn là đội bóng phòng ngự chắc chắn và thực dụng như trước, nhưng cũng chưa thể xây dựng một phong cách tấn công rõ ràng. Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện khiến mọi nỗ lực xây dựng lối chơi đều bị gián đoạn. Mỗi HLV mang theo một ý tưởng riêng, nhưng không ai có đủ thời gian để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Kết quả là Chelsea trở thành một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết và không có định hướng rõ ràng.

So với những mô hình thành công như Manchester City hay Liverpool, sự khác biệt là rất rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola và Juergen Klopp, hai đội bóng này đã xây dựng được hệ thống ổn định, nơi mỗi bản hợp đồng đều phục vụ cho một mục tiêu chiến thuật cụ thể. Chelsea, ngược lại, dường như đang vận hành theo hướng phản ứng nhiều hơn là chủ động, mua sắm dựa trên cơ hội hơn là nhu cầu thực sự.

Gần 2 tỷ bảng mà Chelsea đã chi tiêu không chỉ là con số khổng lồ về mặt tài chính, mà còn là minh chứng cho những sai lầm trong quản trị. Đó là sự thiếu đồng bộ giữa ban lãnh đạo và đội ngũ chuyên môn, là việc đặt cược quá nhiều vào tiềm năng mà bỏ qua yếu tố phù hợp, và là sự thiếu kiên nhẫn trong việc xây dựng một dự án dài hạn. Trong bóng đá, tiền có thể giúp bạn tiến nhanh hơn, nhưng nếu đi sai hướng, bạn chỉ càng rời xa mục tiêu.

Chelsea vẫn còn cơ hội để sửa sai, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh và một đội hình giàu tiềm năng. Nhưng để làm được điều đó, họ cần thay đổi cách tiếp cận - bắt đầu từ việc chiêu mộ một huấn luyện tên tuổi (với Diego Simeone của Atletico đang là ứng viên sáng giá nhất), dồn tiền để chiêu mộ một vài ngôi sao đã khẳng định được giá trị, cuối cùng là nhanh chóng đẩy đi những cầu thủ không còn phù hợp. Nếu không, câu chuyện về 2 tỷ bảng sẽ không chỉ là một giai đoạn khó khăn, mà có thể trở thành bài học điển hình về cách một đội bóng lớn tự đánh mất chính mình trong kỷ nguyên bóng đá kim tiền.