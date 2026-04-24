Bán kết Champions League mùa giải 2025 - 2026: Hai cặp đấu tương phản

Cầu thủ Bayern Munich mừng trận thắng Real Madrid 4 - 3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Trông chờ bữa tiệc bàn thắng

Sau khi giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải trước, Paris Saint - Germain (PSG) vẫn chứng tỏ họ là một trong số vài câu lạc bộ (CLB) ở đẳng cấp tinh hoa của châu Âu.

Đội hình của PSG hiện giờ là sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Marquinhos, Dembele, Lucas Hernandez... với những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp (và cả thế giới) như Bradley Barcola, Désire Doué, Warren Zaire - Emery... Quan trọng hơn, dưới bàn tay của HLV Luis Enrique, họ là đội có lối chơi rất đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả.

Thử thách ở vòng bán kết của thầy trò ông Enrique là "Hùm xám xứ Bavaria" - đội bóng nổi tiếng và giàu thành tích nhất nước Đức - Bayern Munich. Tương tự như PSG, Bayern Munich mùa giải năm nay không có đối thủ ở đấu trường quốc nội (họ bỏ xa đội xếp thứ 2 ở Bundesliga 12 điểm trước 5 vòng đấu cuối) và phong độ hủy diệt đó được họ duy trì ở Champions League với chiến thắng đậm đà 10 - 2 trước CLB Atalanta của Italia ở vòng 1/8 sau hai lượt trận và đặc biệt là loại gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid với tổng tỷ số 6 - 4 ở tứ kết. Nhìn Bayern Munich thi đấu rất thích mắt bởi lối chơi tấn công đa dạng và biến hóa cùng những màn thể hiện rất đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich, Manuel Neuer...

Màn đối đầu giữa 2 CLB này có thể xem là cuộc chiến của những cỗ máy tấn công siêu hạng và được dự báo sẽ mang lại rất nhiều bàn thắng.

Khi sự thực dụng lên ngôi

Arsenal đang dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh và có rất nhiều cơ hội để kết thúc 22 năm chờ đợi ngôi vị cao nhất bóng đá Anh. Thành tích của Arsenal mùa giải năm nay dựa trên hệ thống phòng ngự rất vững chắc. Nếu như trước đây, Arsenal (dưới thời HLV Arsene Wenger - người Pháp) là đội bóng chơi đẹp mắt, quyến rũ và có tính giải trí cao (nhưng cũng rất mong manh) thì sau nhiều năm dưới quyền HLV Mikel Arteta, Arsenal đã biến hình thành một đội bóng đầy toan tính và thực dụng. Họ là một trong số ít các đội ở Ngoại hạng Anh và cả châu Âu tận dụng tốt nhất các tình huống cố định để ghi bàn.

Ở Champions League năm nay, Arsenal là đội duy nhất toàn thắng 8 trận ở vòng phân hạng. Ở các vòng 1/8 và tứ kết, lá thăm may mắn đưa Arsenal gặp những đối thủ không quá mạnh (Bayer Levekusen - Đức và Sporting Lisbon - Bồ Đào Nha) nên việc họ có mùa thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết không làm nhiều người ngạc nhiên.

Và sự thực dụng của Arsenal sẽ gặp một thử thách đáng gờm mang tên Atletico Madrid - đội đã loại Barcelona hùng mạnh ở tứ kết. Nếu nói về thực dụng thì Atletico Madrid có thể xem là bậc thầy kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV người Argentina Diego Simeone (từ 2011), thậm chí sự thực dụng đó đã được nâng tầm thành nghệ thuật. Trái ngược với kết quả khá thất thường ở La Liga, Atletico không hổ danh là "vua đấu cup" khi đã vào chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha và vào bán kết Champions League sau khi loại gã khổng lồ đồng hương Barcelona.