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Thế giới

Xung đột tại Trung Đông: Các phái đoàn đàm phán lên đường tới Thụy Sĩ

ClockChủ Nhật, 21/06/2026 08:10
Theo Phó Tổng thống Mỹ, các nhà đàm phán của nước này, gồm ông Jared Kushner và Steve Witkoff đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý các yếu tố kỹ thuật của cuộc đàm phán.

Bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung ĐôngMỹ và Iran ký kết MoU chấm dứt xung đột

 Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Ngày 20/6 (giờ địa phương) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành từ Căn cứ Liên hợp Andrews, ông Vance bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân và vấn đề ngừng bắn ở Liban.

Ông cũng lưu ý rằng ông chỉ có thể tham gia các cuộc đàm phán "trong một hoặc hai ngày."

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các nhà đàm phán của nước này, gồm ông Jared Kushner và Steve Witkoff đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý các yếu tố kỹ thuật của cuộc đàm phán.

Trong khi đó, rạng sáng 21/6 (giờ địa phương), Văn phòng Thủ tướng Pakistan thông báo Thủ tướng nước này Shehbaz Sharif đã rời Islamabad đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật nhằm tiếp nối Bản ghi nhớ (MoU) được Mỹ và Iran ký kết gần đây.

Theo đó, Thủ tướng Sharif và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống soái Syed Asim Munir sẽ đi cùng một phái đoàn cấp cao trong các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong ngày 21/6.

Cùng ngày, đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran đưa tin phái đoàn đàm phán của Iran, mang mật danh "Minab 168", đã đến Zurich, Thụy Sĩ.

Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng xác nhận thông tin trên đồng thời lưu ý các cuộc đàm phán sắp diễn ra là một phần của việc thực hiện MoU giữa Iran và Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ ngày 19/6, nhưng đã bị hoãn vào phút cuối khi Israel thực hiện một loạt các cuộc tấn công đẫm máu ở Liban nhằm đáp trả việc 4 binh sỹ nước này thiệt mạng.

Cả Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới, một phần của thỏa thuận sơ bộ được Mỹ và Iran ký kết trong tuần qua.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đi qua eo biển Hormuz, nếu các nhà đàm phán không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt xung đột.

https://nhandan.vn/xung-dot-tai-trung-dong-cac-phai-doan-dam-phan-len-duong-toi-thuy-si-post970462.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: xung độtTrung Đôngđàm phánThụy Sĩ
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