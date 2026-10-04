  • Huế ngày nay Online
Thế giới

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

ClockThứ Sáu, 09/10/2026 14:37
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, từ mức 1,9% đưa ra hồi tháng 3.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc WTOViệt Nam tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộngViệt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Tổ chức Thương mại Thế giới

Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Trong báo cáo ngày 8/10, WTO nhấn mạnh, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến dù trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng thương mại năm 2027 lên 4,1%, từ mức 2,6%.

Theo nhận định của Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, mức độ hội nhập của nền kinh tế thế giới và hệ thống thương mại dựa trên luật lệ giúp các nền kinh tế linh hoạt hơn trong việc duy trì dòng chảy của các sản phẩm thiết yếu tới doanh nghiệp và người dân. 

Việc WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại phản ánh khả năng chống chịu của thương mại trước tình trạng gián đoạn do xung đột tại Trung Đông và những biến động của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tác động không đồng đều, trong đó thương mại dịch vụ và một số khu vực chịu ảnh hưởng lớn hơn và không phải nền kinh tế nào cũng có khả năng tiếp cận những cơ hội mới nổi từ AI.

WTO nhận định, làn sóng đầu tư vào AI đang tạo động lực đáng kể cho thương mại hàng hóa. Chi tiêu cho chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng số tăng dẫn đến nhu cầu nhập khẩu các hàng hóa phục vụ AI tăng.

Trong nửa đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị khác thiết yếu phục vụ AI tăng 67% so với mức cùng kỳ năm 2025. Dự báo chi tiêu toàn cầu cho cơ sở hạ tầng AI tăng ít nhất 30% trong năm nay. Đầu tư vào lĩnh vực này có thể tăng thêm từ 10% đến 20% trong năm 2027.

https://nhandan.vn/wto-nang-du-bao-tang-truong-thuong-mai-toan-cau-post993919.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: WTOnâng dự báotăng trưởngthương mạitoàn cầu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ẩm thực Huế hướng đến thương hiệu toàn cầu

Huế không chỉ có tiềm năng trở thành một điểm đến ẩm thực nổi bật của Đông Nam Á mà còn có đủ điều kiện để hướng tới vị thế một trong những trung tâm ẩm thực hàng đầu của châu Á. Vì thế việc triển khai xây dựng hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực ẩm thực sẽ khẳng định thương hiệu ẩm thực Huế cũng như mở rộng quảng bá giá trị văn hóa, phát triển du lịch.

Ẩm thực Huế hướng đến thương hiệu toàn cầu
Khai thác sâu lợi thế: Động lực tăng trưởng mới cho Huế

TP. Huế không thiếu lợi thế để phát triển, nhưng vấn đề là làm thế nào để khai thác sâu hơn những lợi thế riêng có, tạo thêm giá trị và mở ra những động lực tăng trưởng mới. Đây là nội dung được nhiều trí thức đề cập tại hội thảo về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế trong giai đoạn mới diễn ra đầu tháng 9 vừa qua.

Khai thác sâu lợi thế Động lực tăng trưởng mới cho Huế
Trung Quốc, Mỹ tăng cường tham vấn kinh tế và thương mại

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố kết quả vòng tham vấn kinh tế và thương mại lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Mỹ, diễn ra hồi tuần trước tại Mỹ, nhấn mạnh hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng về tăng cường cơ chế này.

Trung Quốc, Mỹ tăng cường tham vấn kinh tế và thương mại
Thủ tướng: Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng

Chiều 28/9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top