WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong báo cáo ngày 8/10, WTO nhấn mạnh, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến dù trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng thương mại năm 2027 lên 4,1%, từ mức 2,6%.

Theo nhận định của Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, mức độ hội nhập của nền kinh tế thế giới và hệ thống thương mại dựa trên luật lệ giúp các nền kinh tế linh hoạt hơn trong việc duy trì dòng chảy của các sản phẩm thiết yếu tới doanh nghiệp và người dân.

Việc WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại phản ánh khả năng chống chịu của thương mại trước tình trạng gián đoạn do xung đột tại Trung Đông và những biến động của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tác động không đồng đều, trong đó thương mại dịch vụ và một số khu vực chịu ảnh hưởng lớn hơn và không phải nền kinh tế nào cũng có khả năng tiếp cận những cơ hội mới nổi từ AI.

WTO nhận định, làn sóng đầu tư vào AI đang tạo động lực đáng kể cho thương mại hàng hóa. Chi tiêu cho chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng số tăng dẫn đến nhu cầu nhập khẩu các hàng hóa phục vụ AI tăng.

Trong nửa đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị khác thiết yếu phục vụ AI tăng 67% so với mức cùng kỳ năm 2025. Dự báo chi tiêu toàn cầu cho cơ sở hạ tầng AI tăng ít nhất 30% trong năm nay. Đầu tư vào lĩnh vực này có thể tăng thêm từ 10% đến 20% trong năm 2027.

https://nhandan.vn/wto-nang-du-bao-tang-truong-thuong-mai-toan-cau-post993919.html