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Thế giới

ASEAN đề cao đoàn kết và hòa bình khu vực

ClockThứ Năm, 29/10/2026 09:35
Ngày 28-10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20) đã khai mạc tại TP Cebu (Philippines).

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Ngày 28-10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20) đã khai mạc tại TP Cebu (Philippines).

Nhận lời mời của của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị cùng các hoạt động liên quan.

Phát biểu khai mạc ADMM-20, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nhận định môi trường quốc tế đang biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia trong khu vực.

Ông Gilberto Teodoro khẳng định chỉ khi duy trì đoàn kết ASEAN mới có thể duy trì hiệu quả vai trò trung tâm của khối cùng các nguyên tắc gắn kết như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Đối với những khác biệt hiện có, ASEAN sẽ giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

 Trưởng đoàn các nước ASEAN và Mỹ dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức ASEAN - Mỹ tại TP Cebu của Philippines. Ảnh: ASEAN

Theo tờ Manila Bulletin, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức ASEAN - Mỹ bên lề sự kiện, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các quốc gia thành viên ASEAN.

Ông Pete Hegseth nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc nâng cao năng lực nhận thức tình hình trên biển, cải thiện khả năng phối hợp tác chiến quân sự và mở rộng hợp tác giữa lực lượng hải quân các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết Mỹ mong muốn đặt ra những mục tiêu lớn hơn nữa, đặc biệt khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ chính thức vào năm 2027. Mỹ đề xuất cùng xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN thực chất nhằm định hướng cho sự hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.

Theo Bộ trưởng Pete Hegseth, cùng với các đối tác ASEAN, Mỹ mong muốn thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và chủ quyền cho tất cả các quốc gia thành viên, dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong hai ngày làm việc 28 và 29-10, các quan chức quốc phòng ASEAN và các nước đối tác tập trung thảo luận về tình hình Biển Đông, an ninh hàng hải, an ninh mạng cùng các vấn đề chiến lược nổi bật.

Theo sggp.org.vn
 Từ khóa: ASEANđề caođoàn kếthòa bình khu vực
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