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Thế giới

Tăng cường quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ

ClockThứ Sáu, 30/10/2026 08:54
ASEAN và Thụy Sĩ còn nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại-đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, du lịch.

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Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page và Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp) 

Ngày 28/10 (giờ địa phương), trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh đã chủ trì buổi gặp mặt, làm việc giữa Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ với Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ, đặc biệt là trên kênh nghị viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Châu Mai Anh nhấn mạnh các thành tựu hợp tác giữa ASEAN và Thụy Sĩ sau một thập kỷ thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực, trong đó có hợp tác trên kênh nghị viện.

Đại sứ cho rằng ASEAN và Thụy Sĩ còn nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại-đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, du lịch…. Đại sứ mong muốn Hạ viện Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ. 

Chủ tịch Hạ viện Pierre-André Page khẳng định, Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động và đóng vai trò quan trọng mà Thụy Sĩ mong muốn tăng cường hợp tác trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Hạ viện bày tỏ nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên mà các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN đề xuất; trao đổi sâu hơn về vai trò của Nghị viện Thụy Sĩ trong việc thông qua các hiệp định quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký giữa khối các quốc gia Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và các nước ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam cũng như khả năng thiết lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thụy Sỹ-ASEAN.

https://nhandan.vn/tang-cuong-quan-he-asean-thuy-si-post999017.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Tăng cườngquan hệASEANThụy Sĩ
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