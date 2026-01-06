  • Huế ngày nay Online
Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày

Thứ Tư, 07/01/2026 16:21
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần vừa qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.

 Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Chính phủ Venezuela, khoảng 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1.

Trước đó, Chính phủ Cuba ngày 4/1 thông báo quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba đã thiệt mạng khi chiến đấu trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Liên quan đến tình hình của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tại phiên xét xử ở New York, ngày 5/1, ông Maduro đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ và khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

Trong khi đó, tại Venezuela, nhà chức trách nước này đã công bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban bố từ khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1, trong đó ra lệnh cho cảnh sát “ngay lập tức tiến hành truy tìm và bắt giữ trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ”. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 3/1, nhưng đến ngày 5/1 mới được công bố đầy đủ.

