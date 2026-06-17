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Thế giới

Triển khai chiến dịch sơ tán thủy thủ quy mô lớn ở eo biển Hormuz

ClockThứ Tư, 24/06/2026 14:44
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc ngày 23/6 thông báo sẽ triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do ảnh hưởng của căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

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 Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, gần Bandar Abbas, Iran ngày 4/5 - Ảnh: Reuters

Theo Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez, chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ và các doanh nghiệp vận tải biển. Các bên liên quan đã thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng điều kiện hàng hải để quá trình sơ tán diễn ra hiệu quả.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh vận tải biển tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng giữa Iran, Israel và Mỹ. Tình trạng mất an toàn trên các tuyến hàng hải chiến lược khiến hàng nghìn thủy thủ không thể rời tàu hoặc thay ca theo kế hoạch, gây áp lực lớn đối với ngành vận tải biển quốc tế.

Theo kế hoạch, việc sơ tán sẽ được triển khai theo từng giai đoạn nhằm hạn chế rủi ro trong điều kiện hàng hải hiện nay. Trong khi đó, một số quốc gia cũng tăng cường phối hợp quốc tế để hỗ trợ khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Giới quan sát nhận định chiến dịch của IMO là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực khôi phục an toàn hàng hải tại khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình nối lại các hoạt động thương mại quốc tế qua Vùng Vịnh trong thời gian tới.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: triển khaichiến dịchsơ tánthủy thủquy môeo biển Hormuz
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