Trung Quốc tiến sát ngôi đầu trong cuộc đua chuyển đổi xe điện

Đẩy mạnh hợp tác giữa Công an TP. Huế và Công an tỉnh Sơn Đông

Từ ngày 7 - 11/7, đoàn công tác Công an TP. Huế do Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn cùng đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.