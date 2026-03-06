  • Huế ngày nay Online
Tháo gỡ rào cản, đưa hàng viện trợ đến Cuba

ClockThứ Năm, 12/03/2026 09:39
Tại họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của Cuba đến gần điểm báo động.

Mexico gửi thêm lương thực, thực phẩm viện trợ nhân đạo tới CubaMỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho CubaViệt Nam luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình

Đường phố tại Thủ đô La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)

Liên hợp quốc đang tích cực làm việc với các nước và đối tác để tháo gỡ rào cản, giúp đưa nhiên liệu và hàng viện trợ đến Cuba mà không bị cản trở.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các bệnh viện tại Cuba thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mất điện, thiếu thuốc thiết yếu, không thể vận hành các thiết bị quan trọng, cũng như những gián đoạn trong điều trị bệnh nhân.

Hiện có khoảng 16.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị và hơn 12.000 người phụ thuộc vào hóa trị không thể được điều trị do mất điện và thiếu nguồn lực.

Xe cứu thương đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu, làm chậm trễ việc chăm sóc y tế khẩn cấp. OCHA cũng cho biết, việc thiếu nhiên liệu và điện dẫn đến tình trạng gián đoạn dịch vụ trên diện rộng và kéo dài, trong khi gần một triệu người phụ thuộc vào hệ thống cấp nước được vận chuyển bằng xe bồn, hơn 80% cơ sở hạ tầng bơm nước, vốn phụ thuộc vào điện và nhiên liệu.

Trong khi đó, chuỗi cung ứng lương thực bị đứt gãy do hệ thống bảo quản lạnh hư hỏng và vận chuyển đình trệ. Các đối tác nhân đạo nỗ lực cứu trợ, nhưng hàng chục container hàng hóa vẫn mắc kẹt tại các cảng.

Chính quyền Mỹ thông báo cho phép một số lượng dầu nhất định được nhập khẩu vào Cuba, nhưng chỉ được bán cho khu vực tư nhân. Mỹ vẫn thực thi lệnh cấm xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Cuba.

https://nhandan.vn/thao-go-rao-can-dua-hang-vien-tro-den-cuba-post947783.html

Theo nhandan.vn
 tháo gỡrào cảnhàng viện trợCuba
