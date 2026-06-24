Tổng thống Zelensky: Thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra dịp Hội nghị G20

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc gặp ba bên có thể diễn ra trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 theo đề xuất của Mỹ, với các phương án địa điểm gồm Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Mỹ hoặc một quốc gia châu Âu. Ông Zelensky cho biết hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Mỹ hay Nga. Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 12/2026.

Ông Zelensky cho biết thêm phái đoàn đàm phán của Ukraine vẫn liên hệ với phía Mỹ, mới nhất là cuộc gặp hôm 16/10 giữa người đứng đầu Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Rustem Umerov và đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Hai bên đã thảo luận về khả năng sớm tổ chức một cuộc đàm phán song phương, sớm nhất là trong tuần này.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 16/10 tại Brussels, ông Zelensky cho biết Ukraine cũng đang có các cuộc đàm phán liên quan với châu Âu.

Theo ông, châu Âu đang thực hiện một số bước đi nhất định để thiết lập “một lộ trình riêng thể hiện được các lợi ích của chúng tôi”, qua đó có thể tìm được cách thức kết nối với Nga. Ông nêu rõ việc xuất hiện một lộ trình mới không đồng nghĩa với việc loại bên nào đó khỏi quá trình đàm phán, mà các nỗ lực như của Mỹ vẫn sẽ diễn ra song song. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev thực sự mong rằng có nhiều lộ trình để đưa đến khả năng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.

https://nhandan.vn/tong-thong-zelensky-thuong-dinh-ba-ben-co-the-dien-ra-dip-hoi-nghi-g20-post996158.html