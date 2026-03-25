Tổng thống Mỹ nói về cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Trump cho biết cho biết Iran đã trao "một món quà rất lớn" liên quan đến dầu và khí đốt

Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin Mỹ phối hợp với Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức hội nghị sớm nhất vào cuối tuần này, trong đó các bên có thể thảo luận một kế hoạch gồm 15 điểm do Washington đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times và The Wall Street Journal, dẫn lời 2 quan chức nước này cho biết qua trung gian Pakistan, Washington đã gửi nước Cộng hòa Hồi giáo bản kế hoạch 15 điểm để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Đề xuất của Mỹ tập trung chủ yếu vào các yêu cầu trước đây của Washington đối với Tehran, trong đó yêu cầu Iran dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân và toàn bộ các nhà máy làm giàu urani, tạm dừng hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo, kiềm chế hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Mỹ mong muốn tổ chức đối thoại ở cấp cao, có thể giữa Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Tuy nhiên, kịch bản đàm phán ở cấp thấp hơn, giữa Ngoại trưởng Iran và các đặc phái viên của Mỹ, cũng đang được cân nhắc.

Iran được cho là chưa chính thức chấp thuận tham gia. Quyết định cuối cùng thuộc về tân Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei. Hiện cũng chưa rõ liệu Israel có đồng thuận với đề xuất này hay không.

Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Các đại diện Iran đã thông báo với chính quyền Tổng thống Donald Trump, rằng họ không muốn tiếp tục đàm phán với hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của tổng thống Mỹ, mà mong muốn làm việc với Phó Tổng thống JD Vance, CNN dẫn hai nguồn tin khu vực cho biết.

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới Mỹ, cho thấy Iran tin rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của hai ông Witkoff và Kushner sẽ không hiệu quả do thiếu lòng tin, sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ.

Theo các nguồn tin, ông Vance được nói là có xu hướng ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh hơn, trái ngược với hai ông Witkoff và Kushner, thậm chí cả Ngoại trưởng Marco Rubio.

"Mọi người có cảm nhận rằng ông Vance sẽ tập trung vào việc kết thúc xung đột", một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, các bên trong khu vực cũng nhận thấy rằng việc ông Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro, vì việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không dễ dàng.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đang được tiến hành "ngay lúc này", đồng thời nói thêm rằng Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông là Jared Kushner đều đang tham gia vào quá trình này. Ông cũng cho biết Iran đã trao "một món quà rất lớn" liên quan đến dầu và khí đốt. Dù không nêu chi tiết, nhưng Trump cho hay ông có niềm tin mới vào đội ngũ lãnh đạo ở Iran.