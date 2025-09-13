Tổng thống Algeria bổ nhiệm tân thủ tướng và các thành viên chính phủ mới

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/9, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã chính thức bổ nhiệm ông Sifi Ghrieb làm Thủ tướng mới của nước này và yêu cầu chính khách này sớm thành lập chính phủ mới.

Ông Ghrieb, nguyên Bộ trưởng Công nghiệp Algeria, đã giữ chức quyền Thủ tướng kể từ khi Tổng thống Tebboune chấm dứt nhiệm kỳ gần 2 năm của ông Nadir Larbaoui vào cuối tháng trước.

Với việc bổ nhiệm Thủ tướng mới, Tổng thống Tebboune đã có một bước đi quyết định trong việc thành lập một chính phủ mới chịu trách nhiệm lãnh đạo các chương trình cải cách sắp tới ở Algeria.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Tebboune đã bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới.

Thực tế, cuộc cải tổ này nhằm tạo động lực mới cho hoạt động của chính phủ và để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội ưu tiên hiện nay.

Theo ông Samir Aggoune - người phát ngôn chính thức của Phủ Tổng thống Algeria, trong danh sách các vị tân bộ trưởng có một số nhân vật đáng chú ý như ông Ahmed Attaf được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng quốc gia ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi; ông Mohamed Arkab giữ vị trí Bộ trưởng Dầu khí và Mỏ.

Ông Brahim Merad làm Tổng Thanh tra các dịch vụ nhà nước và chính quyền địa phương; ông Lotfi Boudjemaa giữ cương vị Bộ trưởng Tư pháp; ông Abdelkrim Bouzerd làm Bộ trưởng Tài chính.

Ngoài ra, ông Mohamed Sedik Ait-Messaoudène đã được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Y tế; ông Yahia Bachir giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp; ông Yacine El-Mahdi Oualid giữ vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Thủy sản./.