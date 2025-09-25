  • Huế ngày nay Online
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền giữ lại 4 tỷ USD tiền viện trợ nước ngoài

ClockThứ Bảy, 27/09/2025 15:01
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/9, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm thời giữ lại khoản viện trợ nước ngoài trị giá 4 tỷ USD mà Quốc hội đã phê chuẩn cho tài khóa hiện tại.

 Quang cảnh bên ngoài Toà án Tối cao Mỹ ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phán quyết được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang yêu cầu chính quyền phải giải ngân số tiền trên trước khi kết thúc tài khóa ngày 30/9. Tòa án Tối cao cho rằng chính phủ Tổng thống Trump đã đưa ra “chứng cứ đủ thuyết phục” bác quyền nộp đơn kiện liên quan đến việc giữ lại ngân sách theo Đạo luật Kiểm soát Giữ lại Ngân sách năm 1974. Tòa Tối cao cũng cho rằng “thiệt hại do ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao của nhánh hành pháp dường như lớn hơn những tổn hại tiềm tàng” với các nguyên đơn, vốn là các nhóm nhận viện trợ nước ngoài.

Chính quyền Mỹ cho biết muốn giữ lại 4 tỷ USD tiền viện trợ đã được phê chuẩn trong tài khóa, nhưng vẫn chi 6,5 tỷ USD từ khoản tiền khác đã được Quốc hội phê duyệt.

Đạo luật Kiểm soát Giữ lại Ngân sách được thông qua năm 1974 để điều chỉnh quyền kiểm soát ngân sách của tổng thống, sau khi Tổng thống Richard Nixon tìm cách giữ lại các khoản chi cho những chương trình mà ông không ủng hộ. Chính quyền Tổng thống Trump muốn giữ lại 4 tỷ viện trợ nước ngoài và thực hiện điều đó thông qua quy trình thông báo hủy bỏ lên Quốc hội.

Tuy nhiên, do thời hạn thông báo của chính quyền quá sát thời hạn kết thúc năm tài chính nên Quốc hội khó có thể đưa ra được phản ứng kịp thời. Bước đi này của chính quyền Tổng thống Trump được gọi là chiến lược “hủy bỏ ngầm”, chưa từng được áp dụng trong gần nửa thế kỷ qua và đang gây ra các tranh cãi pháp lý.

