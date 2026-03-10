Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở lại DHS

ClockChủ Nhật, 29/03/2026 15:21
Với việc thông qua một thỏa thuận vào ngày 27/3, Thượng viện Mỹ đã tiến thêm một bước quan trọng hướng tới chấm dứt tình trạng đóng cửa Bộ An ninh Nội địa (DHS), sau 42 ngày bế tắc kéo dài phát sinh từ các chiến dịch thực thi di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Minnesota.

Bế tắc ngân sách an ninh nội địa, Mỹ sát hạn chót đóng cửa chính phủChính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần dù thượng viện thông qua thỏa thuận ngân sáchThượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. (Ảnh: TTXVN) 

Thỏa thuận được thông qua với sự đồng thuận, mở lại phần lớn hoạt động của DHS.

Trước đó, phe Dân chủ đã chặn đứng lần thứ 7 nỗ lực mở lại DHS, bất chấp các cuộc đàm phán kéo dài suốt ngày 26/3. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can thiệp bằng cách tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp để trả lương cho nhân viên Cục An ninh Giao thông Vận tải, nhằm đối phó tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các sân bay trên toàn quốc.

Thỏa thuận được thông qua ngày 27/3, được đánh giá là có sự nhượng bộ đáng kể từ phía đảng Cộng hòa. Cụ thể, dự luật không bao gồm ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cùng một phần của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, đúng theo yêu cầu lâu nay của phe Dân chủ tại Thượng viện. Tuy vậy, thỏa thuận này cũng không bao gồm các cải tổ sâu rộng mà phía đảng Dân chủ đòi hỏi. 

Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện, nơi nhiều nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự không hài lòng khi các thành phần then chốt trong chương trình kiểm soát di trú của Tổng thống Donald Trump chưa được cấp ngân sách. Điều này cho thấy những tranh luận nội bộ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Dù nhượng bộ về ngân sách trong ngắn hạn, đảng Cộng hòa khẳng định, họ đã chuẩn bị từ trước. Các lãnh đạo Cộng hòa cũng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy một gói lập pháp mới nhằm cấp ngân sách dài hạn cho các hoạt động trục xuất và bảo vệ biên giới, có thể kéo dài đến 10 năm.

Phép thử từ thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Ấn Độ và Mỹ thoạt nhìn là một thỏa thuận “đôi bên cùng thắng”, giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Thế nhưng, phía sau đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhất là về mức độ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga mà New Delhi sẽ thực hiện. Đây cũng là phép thử về khả năng cân bằng giữa lợi ích kinh tế và áp lực chính trị, đối ngoại của quốc gia Nam Á trong một thế giới biến động khó lường.

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.

