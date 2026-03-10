Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở lại DHS

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. (Ảnh: TTXVN)

Thỏa thuận được thông qua với sự đồng thuận, mở lại phần lớn hoạt động của DHS.

Trước đó, phe Dân chủ đã chặn đứng lần thứ 7 nỗ lực mở lại DHS, bất chấp các cuộc đàm phán kéo dài suốt ngày 26/3. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can thiệp bằng cách tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp để trả lương cho nhân viên Cục An ninh Giao thông Vận tải, nhằm đối phó tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các sân bay trên toàn quốc.

Thỏa thuận được thông qua ngày 27/3, được đánh giá là có sự nhượng bộ đáng kể từ phía đảng Cộng hòa. Cụ thể, dự luật không bao gồm ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cùng một phần của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, đúng theo yêu cầu lâu nay của phe Dân chủ tại Thượng viện. Tuy vậy, thỏa thuận này cũng không bao gồm các cải tổ sâu rộng mà phía đảng Dân chủ đòi hỏi.

Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện, nơi nhiều nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự không hài lòng khi các thành phần then chốt trong chương trình kiểm soát di trú của Tổng thống Donald Trump chưa được cấp ngân sách. Điều này cho thấy những tranh luận nội bộ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Dù nhượng bộ về ngân sách trong ngắn hạn, đảng Cộng hòa khẳng định, họ đã chuẩn bị từ trước. Các lãnh đạo Cộng hòa cũng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy một gói lập pháp mới nhằm cấp ngân sách dài hạn cho các hoạt động trục xuất và bảo vệ biên giới, có thể kéo dài đến 10 năm.

https://nhandan.vn/thuong-vien-my-dat-thoa-thuan-mo-lai-dhs-post951677.html?gidzl=JYDyPhSmprjCFdLcjoh9MamvTcMkBSnQK6iYDlylo5rLE2La-ocV2r4yB3UhByGE0prvDZFC88iAip32MG