Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và 8 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Văn kiện sẽ gia hạn ngân sách liên bang đến ngày 30/1/2026, bổ sung thêm khoảng 1.800 tỷ USD mỗi năm, đưa tổng nợ công liên bang lên 38.000 tỷ USD. Dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, tạm hoãn chiến dịch thu hẹp nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump và ngăn chặn việc sa thải cho đến ngày 30/1/2026.

Đáng chú ý, thỏa thuận không đặt ra giới hạn cụ thể để ngăn Tổng thống Donald Trump cắt giảm chi tiêu thêm trong tương lai. Tuy nhiên, việc trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ được gia hạn đến 30/9/2026, tránh gián đoạn nếu chính phủ bị đóng cửa trở lại trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, văn kiện này sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được thông qua ngay trong ngày 12/11 và trình lên Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Tổng thống Trump đánh giá thỏa thuận đạt được là “rất tốt”.

Việc Thượng viện thông qua dự luật trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khôi phục hoạt động của chính phủ liên bang, qua đó giúp giảm thiểu những ảnh hưởng kinh tế và xã hội từ việc đóng cửa kéo dài.