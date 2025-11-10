  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

ClockThứ Ba, 11/11/2025 15:21
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam, tức tối 10/11 theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, qua đó hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử nước này.

Hàng không Mỹ đối mặt “đòn kép” do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lụcThượng viện Mỹ tiến gần thỏa thuận mở cửa lại chính phủ

 Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và 8 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Văn kiện sẽ gia hạn ngân sách liên bang đến ngày 30/1/2026, bổ sung thêm khoảng 1.800 tỷ USD mỗi năm, đưa tổng nợ công liên bang lên 38.000 tỷ USD. Dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, tạm hoãn chiến dịch thu hẹp nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump và ngăn chặn việc sa thải cho đến ngày 30/1/2026.

Đáng chú ý, thỏa thuận không đặt ra giới hạn cụ thể để ngăn Tổng thống Donald Trump cắt giảm chi tiêu thêm trong tương lai. Tuy nhiên, việc trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ được gia hạn đến 30/9/2026, tránh gián đoạn nếu chính phủ bị đóng cửa trở lại trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, văn kiện này sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được thông qua ngay trong ngày 12/11 và trình lên Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Tổng thống Trump đánh giá thỏa thuận đạt được là “rất tốt”.

Việc Thượng viện thông qua dự luật trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khôi phục hoạt động của chính phủ liên bang, qua đó giúp giảm thiểu những ảnh hưởng kinh tế và xã hội từ việc đóng cửa kéo dài.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Thượng viện Mỹthông qua dự luậtnhằm chấm dứt tình trạngđóng cửa chính phủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu

Mỹ sẽ ủng hộ kế hoạch toàn cầu chống lại COVID-19 và tiêm vắc-xin cho các nước nghèo hơn như một phần của “Chiến lược quốc gia về ứng phó dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó đại dịch” vừa được Tổng thống Joe Biden công bố hôm thứ Năm, trong đó có cả việc thúc đẩy Quốc hội nước này hỗ trợ nhiều hơn cho các nỗ lực quốc tế.

Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top