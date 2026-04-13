Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân ưu tiên sự an toàn trong dịp Tết Songkran

Người tham gia lễ hội chờ lấy nước để té vào nhau - một trong những điểm nổi bật của lễ hội Songkran. (Ảnh tư liệu: Huy Tiến/TTXVN)

Trong một thông điệp đăng trên trang Thai Khu Fah của chính phủ ngày 12/4, Thủ tướng Anutin chúc người dân vui vẻ trong dịp lễ hội và kêu gọi họ đi lại an toàn. Ông nhắc lại những lời khuyên an toàn quan trọng, bao gồm tránh lái xe khi say rượu và bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ trong suốt kỳ nghỉ.

Thông điệp của Thủ tướng Anutin nêu rõ: “Hãy tận hưởng thời gian của bạn một cách trọn vẹn, đi lại an toàn và dành thời gian chất lượng cho gia đình. Nếu uống rượu, đừng lái xe và hãy bảo đảm bạn ngủ đủ giấc”.

Nhà chức trách trên khắp Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an toàn và giao thông để đảm bảo người dân có thể ăn Tết một cách an toàn.

Tết Songkran đã bắt đầu ở một số tỉnh, trong đó tỉnh đảo Phuket ở miền nam Thái Lan là một trong những địa phương đầu tiên chứng kiến những lễ hội sôi động. Tại trung tâm du lịch Patong sôi động nhất Phuket, đông đảo khách du lịch Thái Lan và nước ngoài đã tập trung vào ngày đầu tiên của lễ Songkran để tham gia các hoạt động té nước giữa cái nóng oi bức.

Du khách trang bị súng nước tràn ngập các đường phố, trong khi các tiểu thương dựng quầy bán đồ chơi và đồ uống. Cảnh sát du lịch và các quan chức địa phương đã được triển khai khắp khu vực để duy trì trật tự và hỗ trợ du khách. Lễ khai mạc chính thức cho “Lễ hội Songkran Patong 2026” diễn ra vào cuối ngày, với nhạc sống, các tiết mục biểu diễn truyền thống và các hoạt động giải trí dự kiến thu hút đông đảo người tham dự.

Ở vùng Đông Bắc, một lễ hội Songkran Thái Lan - Lào đã được tổ chức dọc theo sông Hueang ở huyện Na Haeo, tỉnh Loei, với cuộc diễu hành những “cây hoa” truyền thống được trang trí công phu từ các cộng đồng địa phương, cũng như các tiết mục thể hiện bản sắc địa phương. Trong khuôn khổ lễ hội cũng bao gồm các nghi lễ làm công đức, nghi thức tắm tượng Phật và nghi lễ té nước cho người già.

Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, lễ hội Songkran lớn ở Korat đã khai mạc với sự kết hợp của các hoạt động văn hóa và giải trí. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi mì xào toàn quốc và cuộc thi ăn nhanh, trong đó các thí sinh thi nhau ăn hết một suất mì Korat có trọng lượng 1 kg trong vòng 10 phút.

