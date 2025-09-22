  • Huế ngày nay Online
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng sản phẩm nhập khẩu

ClockThứ Hai, 22/09/2025 09:31
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 21/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân ngừng sử dụng các sản phẩm nhập khẩu và thay vào đó dùng hàng nội địa, thúc đẩy chiến dịch Ấn Độ tự cường trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ đang căng thẳng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN 

Trong bài phát biểu trước toàn dân, ngay trước khi các biện pháp cắt giảm thuế tiêu dùng trên diện rộng có hiệu lực từ ngày 22/9, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Rất nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hằng ngày là hàng ngoại nhập, nhưng chúng ta không biết… Chúng ta sẽ phải loại bỏ chúng và nên mua các sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ”. Tuy nhiên, Thủ tướng Modi không nêu rõ những sản phẩm nói trên được nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Bên cạnh đó, ông Modi cũng kêu gọi các chủ cửa hàng tập trung bán hàng “Made in India”, lập luận rằng điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong những tuần gần đây, nhiều công ty đã đẩy mạnh quảng bá hàng hóa nội địa. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, ông Modi đã liên tục kêu gọi người dân sử dụng “Swadeshi”, tức hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ. Những người ủng hộ ông đã phát động các chiến dịch tẩy chay thương hiệu Mỹ, bao gồm McDonald’s, Pepsi và Apple - vốn rất phổ biến tại Ấn Độ.

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ là một thị trường lớn đối với hàng tiêu dùng Mỹ, vốn thường được mua qua nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com. Nhiều năm qua, độ bao phủ của các thương hiệu Mỹ đã lan rộng đến cả những thị trấn nhỏ của quốc gia Nam Á.

Theo baotintuc.vn
