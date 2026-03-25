  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Xuất hiện một tia hy vọng về hòa bình ở Trung Đông

Thứ Năm, 26/03/2026 16:34
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 25/3, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty theo đề nghị của phía Ai Cập.

Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc) 

Tại cuộc điện đàm, ông Badr Abdelatty đã chia sẻ quan điểm về tình hình khu vực, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của phía Ai Cập về tình hình hiện tại, đặc biệt là nguy cơ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện lực, có thể dẫn đến hỗn loạn trong toàn khu vực.

Để giảm leo thang căng thẳng, phía Ai Cập đang liên lạc với tất cả các bên và tích cực thúc đẩy đàm phán.

Ông Badr Abdelatty nhấn mạnh, Ai Cập và Trung Quốc là Đối tác chiến lược toàn diện, phía Ai Cập sẵn sàng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để cùng tăng cường nỗ lực ngoại giao, ngăn chặn sự bất ổn khu vực và toàn cầu.

Về phần mình, ông Vương Nghị cho rằng cả Trung Quốc và Ai Cập đều là các nước lớn có trách nhiệm, đều phản đối các hành động quân sự mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở dân sự, đồng thời không đồng ý trước những tác động tiêu cực tới các quốc gia vùng Vịnh. 

Nhận định tình hình ở Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng; cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tín hiệu đàm phán, mang lại tia hy vọng về hòa bình, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh, tiếp diễn cuộc chiến này chỉ mang lại thêm thương vong và tổn thất không cần thiết, khiến tình hình leo thang và lan rộng hơn nữa.

Cộng đồng quốc tế nên tích cực thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan xung đột; chỉ cần đàm phán bắt đầu, sẽ còn hy vọng về hòa bình.

Ông Vương Nghị khẳng định, các hành động của Hội đồng Bảo an cần phải giúp giảm leo thang tình hình và thúc đẩy đối thoại, đồng thời giúp ngăn chặn việc mở rộng phạm vi chiến sự.

Phía Trung Quốc ủng hộ Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình và chấm dứt chiến tranh; đồng thời, Trung Quốc cũng sẵn sàng tiếp tục có những nỗ lực mang tính xây dựng trong vấn đề này.

https://nhandan.vn/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-xuat-hien-mot-tia-hy-vong-ve-hoa-binh-o-trung-dong-post950891.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Bộ trưởngNgoại giaoTrung QuốcVương Nghị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top