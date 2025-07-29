  • Huế ngày nay Online
Thử nghiệm chỉ nha khoa thay thế kim tiêm vắc-xin

Thứ Ba, 12/08/2025 09:06
Các nhà khoa học Đại học Bang North Carolina vừa thử nghiệm thành công phương pháp đưa vắc-xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa, cho thấy khả năng kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể tại các bề mặt niêm mạc - nơi nhiều mầm bệnh xâm nhập đầu tiên, như miệng, mũi và phổi.

Nhìn lại một số thành tựu y khoa nổi bật năm 2024

Thử nghiệm thành công phương pháp đưa vắc-xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa. Ảnh minh họa: Jie Sun, NC State University 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy khi bôi vắc xin lên chỉ nha khoa rồi đưa vào biểu mô nối, chuột thí nghiệm tạo ra phản ứng kháng thể niêm mạc mạnh hơn hẳn so với phương pháp nhỏ vắc xin dưới lưỡi - tiêu chuẩn hiện nay cho đường miệng. Hiệu quả bảo vệ chống vi-rút cúm cũng tương đương với đường nhỏ mũi, nhưng không có nguy cơ vắc-xin đi vào não.

Điểm đặc biệt của biểu mô nối là độ thấm cao hơn các lớp biểu mô khác và trực tiếp tiếp xúc với môi trường chứa vi khuẩn, giúp đưa vắc-xin vào cơ thể hiệu quả mà vẫn an toàn.

Phương pháp này cũng được thử với ba dạng vắc xin phổ biến khác (protein, vi-rút bất hoạt, mRNA) và đều cho đáp ứng miễn dịch mạnh cả trong máu và trên bề mặt niêm mạc. Việc ăn uống ngay sau khi “đánh răng bằng vắc-xin” cũng không làm giảm hiệu quả.

Trong thử nghiệm ban đầu với 27 người, nhóm nghiên cứu dùng tăm chỉ nha khoa có tẩm thuốc nhuộm thực phẩm để mô phỏng vắc-xin, kết quả cho thấy khoảng 60% lượng thuốc nhuộm được đưa vào đúng vị trí. Điều này cho thấy tăm chỉ nha khoa  có thể là công cụ khả thi để tự tiêm vắc-xin không kim tiêm.

Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng được cho trẻ chưa mọc răng, và cần nghiên cứu thêm ở người có bệnh nướu hoặc nhiễm trùng miệng. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng nếu thành công ở giai đoạn tiếp theo, kỹ thuật sẽ tiến tới thử nghiệm lâm sàng, mở ra một lựa chọn vắc-xin đơn giản, giá rẻ dành cho người sợ kim tiêm.

Theo baotintuc.vn
