Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "Kết nối Mekong – từ dòng sông chung thành không gian phát triển chung" của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11.

Xuôi theo dòng chảy Mekong, có thể thấy mùa nước ở thượng nguồn và mùa lúa nơi đồng bằng gắn bó với nhau như thế nào. Dọc những hành lang kinh tế, các cửa khẩu thông thoáng hay các cảng sông và cảng biển được kết nối thông suốt có thể mở đường ra thị trường cho những vùng sản xuất cách đó hàng trăm kilômét, vượt qua biên giới các quốc gia. Sự gần gũi về địa lý, chiều sâu lịch sử và tương đồng về văn hoá đã gắn kết các dân tộc tại tiểu vùng Mekong với nhau qua nhiều thế hệ, cũng như gắn kết tương lai của mỗi nước với sự phát triển của cả tiểu vùng.

Chuyển hóa sự gắn kết, gần gũi ấy trở thành lợi thế phát triển cho mỗi nước cũng như tạo thành sức mạnh tổng thể của cả tiểu vùng Mekong chính là tinh thần hợp tác mà Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 28/11/2026.

CLMV và hành trình thu hẹp khoảng cách phát triển

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004 trong bối cảnh bốn nước đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN. Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung. Khuôn khổ phát triển CLMV (năm 2020) xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và hình thành một trung tâm sản xuất, đầu tư có sức cạnh tranh. Từ những nước gia nhập ASEAN sau, bốn nước đã cùng nhau xác lập vị trí mình muốn vươn tới trong nền kinh tế khu vực.

Theo số liệu của Ban Thư ký ASEAN, năm 2025 trao đổi thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1040,7 tỷ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Các nước CLMV đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, năm 2025 FDI đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024. Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) đã triển khai 120 dự án hỗ trợ các nước CLMV trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thuận lợi hóa thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ MSMEs, đào tạo nghề, y tế, sở hữu trí tuệ… Các dự án này nhận được sự hỗ trợ từ Singapore và một số đối tác phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đức, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sỹ… với tổng mức đóng góp khoảng 26,41 triệu USD. 25 dự án đang tiếp tục được triển khai trong năm 2026.

Bên cạnh đó, có những thành quả mang ý nghĩa lâu dài hơn một chu kỳ kinh tế. Từ năm 2009, Việt Nam đã dành học bổng hàng năm cho sinh viên Campuchia, Lào và Myanmar trong khuôn khổ CLMV. Trong năm Chủ tịch CLMV 2026, Việt Nam cùng các nước thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch giai đoạn 2026–2028 tại Hội nghị Bộ trưởng CLMV vào tháng 08/2026 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn nước có thêm cơ chế để cùng quảng bá di sản và đưa các cộng đồng gìn giữ di sản tham gia sâu hơn vào thúc đẩy du lịch trở thành một động lực tăng trưởng.

ACMECS và tiếng nói chung của năm nước Mekong

ACMECS là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất của tiểu vùng hội tụ đầy đủ cả năm nước Mekong – Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị chiến lược của cơ chế này nằm ở quyền chủ động của năm nước trong việc xác định những lợi ích chung và lựa chọn cách hợp tác với bên ngoài. Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019 – 2023 thể hiện rõ cách tiếp cận đó khi đặt kết nối hạ tầng bên cạnh phối hợp chính sách kinh tế và phát triển thông minh, bền vững. Một tuyến đường chỉ phát huy hết giá trị khi hàng hóa có thể qua cửa khẩu thuận lợi và doanh nghiệp hai bên có thể làm ăn lâu dài với nhau.

Những năm đã qua, các thành viên ACMECS đã đạt được một số thành tựu về mở rộng quan hệ đối tác, nỗ lực thúc đẩy quan tâm của quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, ô nhiễm không khí, kinh tế số, thương mại số và phòng chống tội phạm mạng. Nhật Bản hỗ trợ dự án phục hồi doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch COVID-19. Hàn Quốc hỗ trợ dự án hài hòa hóa quy định để tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới. Các nước Mekong xác định nhu cầu, còn đối tác có thể đem đến nguồn lực và kinh nghiệm đúng nơi cần thiết.

Kết nối tầm nhìn, nắm bắt cơ hội, cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho tiểu vùng Mekong

Sau 10 năm kể từ thời điểm Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Cấp cao CLMV 8, đây là thời điểm CLMV ở giai đoạn bước ngoặt với nhiều thách thức đan xen cơ hội. Các chuỗi cung ứng đang được tổ chức lại, công nghệ số đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường, còn chuyển đổi xanh đang đặt ra những điều kiện mới đối với sản xuất và đầu tư. Đối với Mekong, cơ hội lớn là giữ lại được nhiều giá trị hơn ở chính nơi làm ra sản phẩm. CLMV có kinh nghiệm đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp. ACMECS có khả năng quy tụ cả năm nước để phối hợp tổng thể và huy động đối tác cùng đầu tư. Hai thế mạnh ấy giao thoa ở mục tiêu phục vụ doanh nghiệp và người dân, cùng thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong.

Đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về hai vấn đề gắn bó mật thiết với nhau. Đó là kết nối bốn nền kinh tế như thế nào để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả bốn nước, và làm thế nào huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 do Myanmar chủ trì, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên chung của năm nước. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, đóng góp tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, để những thành quả hợp tác đến được người dân và doanh nghiệp mỗi nước.

Những trao đổi và kết quả của các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thành viên tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác của hai cơ chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao. Hội nghị cũng sẽ tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng., cùng nhau xây dựng không gian phát triển chung và phối hợp hành động vì một tiểu vùng Mekong hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Đó là sứ mệnh chung của các nước thành viên CLMV, ACMECS, và cũng là mong muốn đóng góp chân thành của nước chủ nhà Việt Nam./.