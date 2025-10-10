Thị trường tiền điện tử bốc hơi 18 tỷ USD trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Ảnh minh họa. (Nguồn: cryptonomist)

Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thêm thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc đã kích hoạt một đợt bán tháo ồ ạt tiền điện tử vào cuối ngày 11/10, qua đó cho thấy mức độ rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy vốn.

Các đồng tiền kỹ thuật số bitcoin, ether và solana nằm trong số những đồng tiền chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tổng giá trị các lệnh bán tháo bắt buộc lên tới 18,28 tỷ USD tính đến 3h47 chiều theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu CoinGlass.

Đà sụt giảm của tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán cũng lao dốc, với Nasdaq và S&P 500 cùng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong sáu tháng vào ngày 10/10.

Theo CoinGlass, chỉ trong 24 giờ qua, khoảng 5 tỷ USD Bitcoin, 4 tỷ USD Ether và 2 tỷ USD Solana đã “bốc hơi” khỏi thị trường do các lệnh bán tháo bắt buộc, và đây là sự kiện bán tháo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Bitcoin đã giảm gần 10% trong 5 ngày qua và chạm ngưỡng 111.616,20 USD cho mỗi Bitcoin, phục hồi nhẹ từ mức thấp 103.000 USD vào chiều ngày 10/10.

Cùng thời điểm, giá ether ở mức 4.365,63 USD trước khi giảm xuống 3.742,88 USD, tương đương mức sụt giảm 14,2%. Solana cũng giảm mạnh, từ 223,10 USD xuống 178,72 USD, tức giảm gần 20% trong phiên chiều.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trở lại vào ngày 9/10 khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm quan trọng.

Trước đó, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức trong năm nay, phần lớn là nhờ sự thay đổi lập trường của Tổng thống.

Ông Edward Chin, Giám đốc điều hành quỹ đầu cơ tiền số Parataxis, nhận định rằng thị trường đã phục hồi một phần sau đợt bán tháo hôm 10/10, song phải mất vài ngày nữa mới có thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Ông dự đoán trong vài ngày hoặc vài tuần tới có khả năng sẽ xuất hiện thông tin về một số quỹ phá sản hoặc các nhà tạo lập thị trường chịu tổn thất đáng kể./.