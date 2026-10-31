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Thế giới

Tham vấn để nối lại đàm phán Mỹ-Iran

ClockChủ Nhật, 01/11/2026 08:43
Các nhà trung gian hòa giải Qatar đã tiến hành tham vấn với giới chức Iran nhằm thúc đẩy những bước đi cần thiết để khôi phục đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Trung Đông: Cuộc chiến chưa có hồi kếtThúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-IranKêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo đó, một phái đoàn Qatar đã tới Iran để thúc đẩy đàm phán. Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn còn bất đồng đáng kể về các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân của Tehran, tình trạng phong tỏa các tuyến hàng hải và những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Phát biểu với báo chí tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran vẫn mong muốn tiếp tục đàm phán với Washington, khẳng định Mỹ còn thời gian để theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai nước.

Liên quan cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Trump khẳng định chi phí mà người nộp thuế Mỹ phải gánh chịu không lớn và đã được bù đắp bằng những lợi ích kinh tế khác. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải có những bảo đảm rằng Tehran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cựu thành viên phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran Hossein Mousavian kêu gọi giới chức Tehran đón nhận đề xuất nối lại đàm phán của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mousavian nhận định tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.

Theo truyền thông quốc tế, hiện Washington yêu cầu Tehran đưa ra những nhượng bộ về chương trình hạt nhân, trong khi Iran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển, giải phóng tài sản bị đóng băng và để Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

https://nhandan.vn/tham-van-de-noi-lai-dam-phan-my-iran-post999472.html?gidzl=z9ttNkvbZZNsWFvUu7YBE_o3yb3zU8SyiT7rKwehq3soWQTNgNBNE-29hmAgTDW_iegeLJ8loq5SwcM3Dm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Tham vấnnối lạiđàm phánMỹIran
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