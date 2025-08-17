Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira phát biểu tại Hạ viện. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 3,78 nghìn tỷ baht cho tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 10 tới. Dự luật được thông qua với 257 phiếu thuận, 229 phiếu chống và một phiếu trắng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira, đại diện Chính phủ Thái Lan tại Hạ viện nhấn mạnh, dự luật ngân sách tài khóa 2026 là công cụ quan trọng để thực hiện các chính sách của chính phủ, chiến lược quốc gia và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan.

Ông Pichai Chunhavajira nêu rõ, việc phân bổ ngân sách cân nhắc đến nhu cầu và kế hoạch phát triển của các địa phương, cũng như mong muốn của người dân. Việc phân bổ ngân sách cũng tính đến khả năng quản lý, chi tiêu hiệu quả và tiết kiệm.

Theo ông Pichai Chunhavajira, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp thu các đề xuất nhằm cải thiện chi tiêu ngân sách, bảo đảm người dân được hưởng lợi. Ông Pichai Chunhavajira nhận định, việc giám sát chi tiêu ngân sách minh bạch và có trách nhiệm sẽ góp phần thúc đẩy đất nước phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật ngân sách năm 2026 trị giá 3,78 nghìn tỷ baht được chuyển tới Thượng viện Thái Lan xem xét trong những tuần tới. Theo quy định, Thượng viện có 20 ngày để xem xét và quyết định thông qua hay phản đối. Một số chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng dự luật sẽ dễ dàng được Thượng viện thông qua trong thời gian tới.

Trong khi đó, ngày 17/8, bà Khattiya Sawatdiphol, Phó phát ngôn viên đảng Pheu Thai, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền, cảm ơn các đảng trong liên minh cầm quyền và cả những nghị sĩ đối lập đã thúc đẩy Hạ viện thông qua dự luật ngân sách; nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật này trong việc thực hiện các chính sách đã cam kết với người dân Thái Lan. Bà Khattiya Sawatdiphol tin tưởng rằng, ngân sách sẽ được sử dụng hiệu quả và minh bạch.

Theo bà Khattiya Sawatdiphol, một trong số các kế hoạch trọng tâm trong năm tài chính 2026 có thể kể đến chương trình giá vé cố định 20 baht cho hệ thống tàu điện trên cao, tàu điện ngầm tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và giảm chi phí sinh hoạt của người dân.

Ngân sách cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy phục hồi ngành du lịch và tạo thêm thu nhập cho các cộng đồng địa phương. Ngân sách cũng sẽ được phân bổ vào phát triển cơ sở hạ tầng y tế công cộng nhằm hỗ trợ một xã hội đang già hóa, trong đó có cung cấp các khoản phúc lợi và thiết lập một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Một phần ngân sách sẽ được dùng trong công tác quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo đảm các địa phương được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó tình trạng lũ lụt và hạn hán, vốn ảnh hưởng mạnh đến ngành nông nghiệp. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ, tăng thêm thu nhập cho người nông dân.